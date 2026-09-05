Nova ubjedljiva pobjeda Laktaša: Lider Prve lige RS 3/3

Laktašani nakon tri odigrane utakmice imaju maksimalnih devet bodova i gol-razliku 11:2.
Fudbaleri Laktaša zabilježili su i treći uzastopni trijumf u Prvoj ligi Republike Srpske i zadržali lidersku poziciju, uz utakmicu manje.
Tim Slobodana Starčevića slavio je 4:1 protiv Sutjeske iz Foče, pa je i dalje jedini tim u ligi sa maksimalnim učinkom. Golove su postigli Kitić, Šikanjić, Samardžija i Milić, dok je Šušnjar bio jedini strijelac za goste.
Drina je bila ubjedljiva u Zvorniku protiv Slavije 3:0, uz dva gola Mikana, te jedan Živkovića, dok je identičan rezultat bio u duelu Kozare i Romanije. Marković je bio dvostruki strijelac, dok dok je mrežu Paljana zatresao i Škorić.
Famos je stigao do prvog prvenstvenog trijumfa. U duelu sa Potkozarjem, "motoristi" su do tri boda stigli golom Balića.
Jedini gostujući trijumf upisala je Majevica, koja je sa 4:1 porazila Zvijezdu 09 i tako produbila krizu u timu iz Etno-sela Stanišići. Teodorović, Tešić, Vuković i Gavrić pođalali su za tim iz Lopara, dok je Kitić bio jedini strijelac za domaće.
PRVA LIGA RS - 4. KOLO:
Laktaši - Sutjeska 4:1
Drina - Slavija 3:0
Kozara - Romanija 3:0
Zvijezda 09 - Majevica 1:4
Famos - Potkorazje 1:0
Nedjelja:
Omarska - Leotar (16.30)
Rudar Prijedor - Velež (19.00)
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