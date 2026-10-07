Angelina Topić: "Tata Dragutin umije da me vrati na zemlju"

Angelina Topić pričala je posebno o odnosu sa ocem Dragutinom Topićem i koliko joj znači njegova podrška.

Izvor: MN PRESS

Angelina Topić (21) imala je sjajnu sezonu. Oborila je lični rekord od dva metra, osvojila je srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Poljskoj, na Ultimativnom prvenstvu svijeta u Budimpešti je podijelila treće mjesto i pokazala da je pred njom svjetla budućnost.

"Svjetsko prvenstvo u dvorani gdje sam preskočila 199 cm, što je bio rezultat za centimetar manji od mog ličnog rekorda. Neposredno prije toga sam uspjela preko dva metra. Konačno sam uspjela za ono što znam da sam sposobna, ta dva momenta su mi ostala upečatljiva", počela je Angelina.

Ima velike ciljeve za narednu sezonu, ali prvenstveno želi da ostane zdrava.

"Volim i želim da napredujem i da budem bolja nego juče što sam bila. Ponekad zaboravim put koji sam prešla i koliko sam svojih snova ostvarila. Želim da napredujem, treninzi ostaju isti. Samo se intenzitet malo povećava. Vidjećemo. Imamo prvo Evropsko prvenstvo u dvorani, pa Svjetsko na otvorenom, nadam se da ću tamo biti najbolja.

"Dva metra su mi bila san"

Momenat kada je uspjela da preskoči dva metra u skoku uvis. Ne želi sebe da opterećuje takvom vrstom ciljeva za 2027. godinu.

"Rezultatski nemam cilj. Dva metra su mi bila neki dječiji san, vidjela sam to kao neki standard skakačica uvis. Kada sam to prebrodila, pao je kamen sa leđa. Osjećam se opuštenije što sam završila sa tim. Rezultatski ne, nadam se da ću napredovati i znam da imam u nogama visine i preko dva metra. Čekamo dan kada će sve da se poklopi i da ću uspjeti u tome."

"Tata Dragutin umije da me spusti na zemlju"

Pogledajte 03:01 Angelina Topić izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Njen trener je ujedno i njen otac, legenda srpske atletike - Dragutin Topić. To što je uz nju na takmičenjima joj mnogo da znači.

"Kako da ne znači. Naravno da mi znači što je uvijek prisutan sa mnom na takmičenjima. Umije da me vrati na zemlju ili kada sam pod stresom. Zna da mi podigne energiju kada vidi da sam 'zaspala' na takmičenju. Znači mi što je tu, pretežno kao trener. Zna da me posavjetuje. Našli smo zajednički jezik na samom početku. Ne znam kako bih mogla da nastupam bez njega", zaključila je Angelina Topić.