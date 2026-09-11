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Veliki uspjeh Angeline Topić: Srpkinji bronza u konkurenciji najboljih

Veliki uspjeh Angeline Topić: Srpkinji bronza u konkurenciji najboljih

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Srpkinja je osvojila treće mjesto na istorijskom Svjetskom šampionatu u Budimpešti.

Angelina Topić treća na ultimativnom svjetskom prvenstvu Izvor: Sven Beyrich/Sports Press Photo / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpska atletičarka Angelina Topić završila je kao treća na Ultimativnom svjetskom prvenstvu u Budimpešti, koje se održava po prvi put u istoriji. Prvo mjesto je odnijela najbolja u skoku uvis ove sezone Jaroslava Mahučik, druga je Nikola Olislajgers, dok je Angelina podijelila treće mjesto sa Elenor Paterson.

Topićeva i još tri rivalke nisu mogle preko 191 u najjačoj konkrenciji. Na novoformiranom takmičenju učešće su uzeli olimpijski i svjetski šampioni, pobjednici Dijamantske lige i najbolje rangirani atletičari svijeta.

Srbiju će osim Angeline Topić u Budimpešti predstavljati Adriana Vilagoš i Luka Bošković. Osim specifičnog formata, najbolji atletičari se bore i za rekordne novčane nagrade, pošto je ukupan nagradni fond čak 10 miliona dolara.

Pobjednik svake discipline zaradiće čak 150.000 dolara, dok će novčane nagrade pripasti svim učesnicima, u zavisnosti od plasmana.

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Tagovi

Angelina Topić Atletika

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