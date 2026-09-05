Angelina Topić svjesno podigla visinu sa 197 na 199 centimetara u Briselu i taj rizik joj, nažalost, nije donio medalju u finalu Dijamantske lige. Završila je kao četvrta, sa nagradom od 4.000 dolara.

Izvor: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia

Sjajna srpska atletičarka Angelina Topić (21) zauzela je četvrto mjesto u finalu Dijamantske lige u Briselu u skoku uvis.

Topićeva je preskočila letvicu na 195 centimetara, a u završnici se borila za mjesto na pobjedničkom postolju, ali nije uspjela da preskoči 199 centimetara. Nažalost, tri puta je rušila.

Angelina je počela takmičenje na 184 centimetra, iz prve je preskakala prepreke na 184, 188 i 192 centimetara, a onda je u presudnoj fazi stala na 195. Tu visinu je preskočila iz trećeg puta i tako je osigurala četvrto mjesto. Potom je odlučila da ne preskače visinu 197, već odmah da napadne 199 i ona joj je večeras u Briselu ostala nedostižna.

Prvo mjesto je osvojila Australijanka Elenor Paterson sa preskočenih 201 centimetar iz trećeg pokušaja, dosad nepobjediva Ukrajinka Jaroslava Mahučih stala je na 199, a treće mjesto je takođe pripalo Australijanki, Nikoli Ojlslagers (195 cm).

Izvor: diamondleague.com

Topićeva je tako sezonu završila nastupom u samom finalu Dijamantske lige, gdje je još jednom pokazala da pripada svjetskom vrhu u skoku uvis.

Angelina dobija simbolični novac u odnosu na pobjednicu

Vidi opis Angelina Topić išla na sve ili ništa, nije upalilo: Srpkinja četvrta u Dijamantskoj ligi posle drame Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Angelina Topić zaradiće 4.000 dolara za osvojeno četvrto mjesto, što je višestruko manje od 30.000 dolara, koje će dobiti osvajačica prvog mjesta Elenor Paterson. Drugoplasirana Ukrajinka Mahučih zaradila je 12.000 dolara, a trećeplasirana Australijanka Ojlslagers 7.000 dolara.

Ovo je bio posljednji miting Dijamantske lige za ovu sezonu.