Angelina i Adriana već imaju kartu za Budimpeštu i Ultimativno svjetsko prvenstvo!

Atletičarke Angelina Topić i Adriana Vilagoš ponovo su obradovale naciju, ovog puta dvije srpske predstavnice obezbijedile su učešće na Ultimativnom svjetskom prvenstvu

Izvor: MN PRESS

Srbija će imati najmanje dvije predstavnice na Ultimativnom svetskom prvenstvu u atletici, koje će od 11. do 13. septembra biti održano u Budimpešti. Angelina Topić i Adriana Vilagoš izborile su mjesto među najboljima zahvaljujući rezultatima ostvarenim tokom sezone.

Topić će se takmičiti u skoku uvis, dok će Vilagoš predstavljati Srbiju u bacanju koplja. Njih dve već mogu da planiraju put u Mađarsku, ali lista srpskih učesnika još nije zaključena.

Za još dva mjesta boriće se Ivana Španović i Luka Bošković. Španović ima šansu da izbori nastup u troskoku, dok će Bošković pokušati da se plasira u skoku udalj. Njihov status biće poznat nakon predstojećih mitinga, odnosno po isteku roka za ispunjavanje uslova, koji je 31. avgusta.

Sistem takmičenja biće nešto drugačiji od onog na koji smo navikli na velikim atletskim prvenstvima. U tehničkim disciplinama nastupiće po osam najboljih takmičara, dok će u trkama na srednjim i dugim distancama biti po 12 učesnika. Sprintere i takmičare u preponama očekuje nešto brojnija konkurencija, pošto će u tim disciplinama biti po 16 učesnika i jedino će one imati polufinalne trke.

Posebnost ovog takmičenja je i to što neće postojati ograničenje broja predstavnika iz jedne države, za razliku od klasičnih svjetskih prvenstava.

Pored borbe za medalje, atletičare očekuje i ogromna finansijska motivacija. Ukupan nagradni fond iznosi čak 10 miliona dolara, dok će osvajači zlatnih medalja dobiti po 150.000 dolara.