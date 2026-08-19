logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Angelina i Adriana već imaju kartu za Budimpeštu i Ultimativno svjetsko prvenstvo!

Angelina i Adriana već imaju kartu za Budimpeštu i Ultimativno svjetsko prvenstvo!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Atletičarke Angelina Topić i Adriana Vilagoš ponovo su obradovale naciju, ovog puta dvije srpske predstavnice obezbijedile su učešće na Ultimativnom svjetskom prvenstvu

Angelina Topić i Adriana Vilagoš na Ultimativnom svjetskom prvenstvu Izvor: MN PRESS

Srbija će imati najmanje dvije predstavnice na Ultimativnom svetskom prvenstvu u atletici, koje će od 11. do 13. septembra biti održano u Budimpešti. Angelina Topić i Adriana Vilagoš izborile su mjesto među najboljima zahvaljujući rezultatima ostvarenim tokom sezone.

Topić će se takmičiti u skoku uvis, dok će Vilagoš predstavljati Srbiju u bacanju koplja. Njih dve već mogu da planiraju put u Mađarsku, ali lista srpskih učesnika još nije zaključena.

Za još dva mjesta boriće se Ivana Španović i Luka Bošković. Španović ima šansu da izbori nastup u troskoku, dok će Bošković pokušati da se plasira u skoku udalj. Njihov status biće poznat nakon predstojećih mitinga, odnosno po isteku roka za ispunjavanje uslova, koji je 31. avgusta.

Sistem takmičenja biće nešto drugačiji od onog na koji smo navikli na velikim atletskim prvenstvima. U tehničkim disciplinama nastupiće po osam najboljih takmičara, dok će u trkama na srednjim i dugim distancama biti po 12 učesnika. Sprintere i takmičare u preponama očekuje nešto brojnija konkurencija, pošto će u tim disciplinama biti po 16 učesnika i jedino će one imati polufinalne trke.

Posebnost ovog takmičenja je i to što neće postojati ograničenje broja predstavnika iz jedne države, za razliku od klasičnih svjetskih prvenstava.

Pored borbe za medalje, atletičare očekuje i ogromna finansijska motivacija. Ukupan nagradni fond iznosi čak 10 miliona dolara, dok će osvajači zlatnih medalja dobiti po 150.000 dolara.

Tagovi

Angelina Topić Adriana Vilagoš Atletika

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC