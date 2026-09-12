"Nije bilo svrhe da patim, vratila sam se": Angelina Topić ponovo sa osmijehom na licu

Sprkinja Angelina Topić ostvarila je zapažen rezultat na Ultimativnom svjetskom prvenstvu.

Izvor: MN PRESS

Srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je treće mjesto na Ultimativnom SP u Budimpešti. Skok od 1.91 metar joj je donio veliki uspjeh, a isti rezultat ostvarila je i Australijanka Eleanor Paterson, sa kojom je mlada Srpkinja podijelila plasman.

Skakačica uvis je bila jako zadovoljna nastupom, iako nije uspjela da preskoči željenu visinu. Usput se osvrnula na cijelu sezonu i istakla da je očekivala više ovog ljeta, prije svega misleći na loš rezultat na Evropskom prvenstvu.

"Ja sam prezadovoljna, inače ne bih biua sa visinom 1.91, ali s obzirom na vremenske uslove... Bilo je toliko hladno, staza je bila vlažna. Nikome nisu ogovorali ovi uslovi. Dali smo svi sve od sebe, mislim da je ovo lijep kraj sezone", rekla je Topić, a prenosi "b92".

Teren joj je bio poznat, ali je takmičenje bilo potpuno novi izazov jer se Ultimativno SP održava prvi put u istoriji.

"Skakala sam ovdje već 2023, poznata mi je staza i drago mi je da se ovđe održalo Ultimativno SP. Skok uvis nije imao toliko promjena, nije bilo razlike, sve kao i na drugim prvenstvima".

Šta bi Angelina poručila mlađoj sebi?

"Da se opustim i uživam. Imam privelegiju da se bavim onim što volim. U jednom trenutku sam sebi stavila pristisak na leđa da nešto moram i nisam shvatala privilegiju da imam tijelo sposobno da bude u svjetskom vrhu", kaže Angelina.

Ovo takmičenje joj je vratilo osmijeh na lice poslije EP u Birmingemu, gdje je zauzela 12. poziciju.

"Jako sam brzo poslije prvenstva morala da pređem preko toga, sezona nije bila gotova. Cilj je bilo ovo prvenstvo. Imala sam izbora. Mogla sam da ostanem zarobljena u tom trenutku i da patim za time, ali to ne bi imalo ikakvu poentu. Naravno da mi je bilo žao, ali znam da sam uradila sve što je bilo u mojoj moći da nastavim na dobar način. To je sport, biće lijepih i loših dana. Nažalost, to je to. Jednostavno sam morala da pređem preko toga i nadam se da sam uspjela da se povratim. Rezultatski sam željela više, ali u ovim uslovima ne mogu da budem nezadovoljna".

Topićeva nije razočarana, ali smatra da je mogla mnogo više ovog ljeta.

"Znate kako, rezultatski mislim da nisam pokazala za šta sam sposobna. Nije se poklopilo da uslovi budu dobri u skoku uvis, ja nisam bila dobra psihički. Cijele godine sam imala zimu iz snova, sa preskočenih dva metra. Ostvarila sam najbolji rezultat u karijeri, a to je medalja na Svjetskom prvenstvu. Sjećaću se ove godine, ali mislim da na ljeto nisam ispunila ono što sam mogla", istakla je Topić.

Šta dalje za perspektivnu srpsku atletičarku?

"Prvo odmor, sada ćemo da iskoristimo odmor, pa idem na Evropsko prvenstvo u dvorani, a onda Svjetsko prvenstvo napolju", poručila je Topić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!