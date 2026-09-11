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Angelina Topić osvojila rekordnu nagradu: Za treće mjesto istorijska suma

Angelina Topić osvojila rekordnu nagradu: Za treće mjesto istorijska suma

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Veliki uspjeh mlade srpske atletičarke u Budimpešti i za to će bogato biti nagrađena.

Koliko novca je osvojila Angelina Topić poslije trećeg mjesta u Budimpešti Izvor: Ben STANSALL / AFP / Profimedia

Srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je treće mjesto na Ultimativnom svjetskom prvenstvu u Budimpešti, koje se održava prvi put u istoriji. U konkurenciji skok uvis takmičilo se osam takmičarki koje su svoje mjesto na ovoj smotri zaslužile na osnovu plasmana na rang listi ili osvojenih odličja na najvećim takmičenjima.

Osim specifičnog formata, najbolji atletičari se bore i za rekordne novčane nagrade, pošto je ukupan nagradni fond čak 10 miliona dolara.

Pobjednik svake discipline zaradiće čak 150.000 dolara, dok će novčane nagrade pripasti svim učesnicima, u zavisnosti od plasmana.

Angelini sljeduje 40 hiljada dolara za treću poziciju, što je rekordni iznos na nekom velikom takmičenju za taj uspjeh.

Za to joj je bio dovoljan skok od 191 centimetar, dok je pobjedu odnijela Jaroslava Mahučik koja je skočila 195, druga je Nikola Olislajgers, dok je Angelina podijelila treće mjesto sa Elenor Paterson.

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Tagovi

Angelina Topić Atletika

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