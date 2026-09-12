Leotar preuzeo lidersku poziciju: Perić srušio Kozaru, Rudar ispustio pobjedu u istočnom Sarajevu!

Fudbaleri Leotara savladali Kozaru i bar na kratko preuzeli lidersku poziciju na tabeli Rpve lige RS. Rudar u finišu ispustio trijumf protiv Slavije.

Izvor: Promo/FK Leotar Trebinje

Ekipa Leotara novi je lider Prve lige Republike Srpske, bar na nekoliko časova, odnosno dok svoj meč ne odigraju Laktaši koji gostuju Potkozarju.

Trebinjci su kao domaćin u Bileći u subotu poslijepodne rezultatom 3:0 savladali Kozaru i sada imaju 10 bodova, odnosno bod više od Laktaša.

Perić je doveo Leotar u vođstvo u 9. minutu, a sve dileme riješio je Cmiljanović u 74. minutu, odnosno samo dvije minute nakon što je ušao s klupe. Nisu se Trebinjci tu zaustavili, Aćimović je tri minute prije kraja zatresao mrežu za ubjedljivih 3:0.

Rudar Prijedor uspustio je pobjedu u Istočnom Sarajevu, iako je sve do 87. minuta vodio u Istočnom Sarajevu. Dva puta su vodili Prijedorčani, odmah u četvrtom minutu nakon pogotka Kocića, potom su nakon izjednačenja Slavije preko Arbinje stigli do 2:1 golom Baraća, ali to nije bilo dovoljno.

Ognjen Todorović u 87. minutu zabio je za izjednačenje Slavije i svoj prvi pogodak u ovoj sezoni.

Majevica je bila ubjedljiva protiv Famosa koji se u Vojkoviće vraća sa četiri gola u mreži – 4:0.

Prva liga RS, 4. kolo:

Slavija – Rudar Prijedor 2:2

Majevica – Famos 4:0

Leotar – Kozara 3:0

Velež – Omarska 2:1

Sutjeska – Drina 19.00

Potkozarje – Laktaši 19.30