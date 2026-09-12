Leotar preuzeo lidersku poziciju: Perić srušio Kozaru, Rudar ispustio pobjedu u istočnom Sarajevu!

Fudbaleri Leotara savladali Kozaru i bar na kratko preuzeli lidersku poziciju na tabeli Rpve lige RS. Rudar u finišu ispustio trijumf protiv Slavije.
Ekipa Leotara novi je lider Prve lige Republike Srpske, bar na nekoliko časova, odnosno dok svoj meč ne odigraju Laktaši koji gostuju Potkozarju.
Trebinjci su kao domaćin u Bileći u subotu poslijepodne rezultatom 3:0 savladali Kozaru i sada imaju 10 bodova, odnosno bod više od Laktaša.
Perić je doveo Leotar u vođstvo u 9. minutu, a sve dileme riješio je Cmiljanović u 74. minutu, odnosno samo dvije minute nakon što je ušao s klupe. Nisu se Trebinjci tu zaustavili, Aćimović je tri minute prije kraja zatresao mrežu za ubjedljivih 3:0.
Rudar Prijedor uspustio je pobjedu u Istočnom Sarajevu, iako je sve do 87. minuta vodio u Istočnom Sarajevu. Dva puta su vodili Prijedorčani, odmah u četvrtom minutu nakon pogotka Kocića, potom su nakon izjednačenja Slavije preko Arbinje stigli do 2:1 golom Baraća, ali to nije bilo dovoljno.
Ognjen Todorović u 87. minutu zabio je za izjednačenje Slavije i svoj prvi pogodak u ovoj sezoni.
Majevica je bila ubjedljiva protiv Famosa koji se u Vojkoviće vraća sa četiri gola u mreži – 4:0.
Prva liga RS, 4. kolo:
Slavija – Rudar Prijedor 2:2
Majevica – Famos 4:0
Leotar – Kozara 3:0
Velež – Omarska 2:1
Sutjeska – Drina 19.00
Potkozarje – Laktaši 19.30