Laktaši ruše redom, Milan Šikanjić nastavio da rešeta mreže

Fudbaleri Laktaša nastavili su s maksimalnim učinkom u Prvoj ligi Republike Srpske.

Izvor: Promo/FK Laktaši

U okviru četvrtog kola, ekipa Slobodana Starčevića je slavila sigurnu pobjedu na subotnjem gostovanju u Aleksandrovcu.

POTKOZARJE - LAKTAŠI 0:3 (0:2)

Do odlaska na odmor u poluvremenu, gosti su pogocima Dalibora Milića u 4. i Milana Šikanjića u 45. minutu praktično osigurali četvrtu pobjedu u novoj sezoni, a u nastavku je Šikanjić u 72. minutu drugim pogotkom potvrdio nova tri boda za prvo mjesto na tabeli, koje im je ranije u subotu na kratko preoteo trebinjski Leotar.

Inače, ovo je bio peti ovosezonski gol Šikanjića, a ukupno 102. na terenima Prve lige Republike Srpske.

Prva liga RS, četvrto kolo

Slavija - Rudar Prijedor 2:2

Majevica - Famos 4:0

Leotar - Kozara 3:0

Velež - Omarska 2:1

Sutjeska - Drina 0:0

Potkozarje - Laktaši 0:3







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(MONDO)