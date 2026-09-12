Laktaši ruše redom, Milan Šikanjić nastavio da rešeta mreže

Fudbaleri Laktaša nastavili su s maksimalnim učinkom u Prvoj ligi Republike Srpske.
U okviru četvrtog kola, ekipa Slobodana Starčevića je slavila sigurnu pobjedu na subotnjem gostovanju u Aleksandrovcu.
POTKOZARJE - LAKTAŠI 0:3 (0:2)
Do odlaska na odmor u poluvremenu, gosti su pogocima Dalibora Milića u 4. i Milana Šikanjića u 45. minutu praktično osigurali četvrtu pobjedu u novoj sezoni, a u nastavku je Šikanjić u 72. minutu drugim pogotkom potvrdio nova tri boda za prvo mjesto na tabeli, koje im je ranije u subotu na kratko preoteo trebinjski Leotar.
Inače, ovo je bio peti ovosezonski gol Šikanjića, a ukupno 102. na terenima Prve lige Republike Srpske.
Prva liga RS, četvrto kolo
Slavija - Rudar Prijedor 2:2
Majevica - Famos 4:0
Leotar - Kozara 3:0
Velež - Omarska 2:1
Sutjeska - Drina 0:0
Potkozarje - Laktaši 0:3
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(MONDO)