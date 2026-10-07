Odigrani posljednji mečevi 1/16 finala Kupa RS: Raspucani Laktaši, Rudar Prijedor i Drina

Poznati svi učesnici osmine finala fudbalskog Kupa Republike Srpske "Dr Milan Jelić".

Izvor: Promo/FK Laktaši/Nikola Srdić

Laktaši, Rudar Prijedor i zvornička Drina ostvarili su izuzetno visoke pobjede u današnjim utakmicama šesnaestine finala Kupa Republike Srpske "Dr Milan Jelić", dok je veliko iznenađenje napravio Ljeskovac, član Regionalne lige RS, grupa "Istok", koji je eliminisao prvoligaša Majevicu.

Po čak osam pogodaka postigli su Laktaši i Rudar Prijedor. Laktašani su bili ubjedljivi u gostima protiv FSA Prijedor i slavili 8:0, a istakao se David Kitić, strijelac četiri gola. "Rudari" su domaćinu ipak dozvolili da se jednom raduje. Rudar Prijedor je, takođe kao gost, slavio 8:1 protiv Sloge u Srpcu.

Raspucani su bili i fudbaleri Drine iz Zvornika, koji su u Šekovićima savladali istoimenog domaćina rezultatom 7:0. Het-trik upisao je Zoran Živković.

Na pragu da napravi najveće iznenađenje uvodne runde Kupa Republike Srpske bili su fudbaleri Ljeskovca. Vodili su 2:0 protiv Majevice, ali je mali semberski derbi ipak pripao prvoligaši, koji je uspio da izjednači na 2:2, a onda na penale eliminiše trećeligaša iz Ljeskovca.

Iznenađenje je napravio drugoligaš Birač, koji je eliminisao Sutjesku iz Foče minimalnim rezultatom 1:0, dok je identičan rezultat u još jednom dvoboju drugoligaša i prvoligaša. Stakorina je u Čajniču eliminisala Famos.

Nisu ovo jedini ubjedljivi trijumfi u ovoj rundi najstarijeg takmičenja Srpske. Ranije je Radnik slavio 8:1 protiv Glasinca na Sokocu, dok je Omarska sa čak 11:0 deklasirala Naša krila iz Kostajnice, što je najubjedljivija pobjeda ove sezone.

KUP REPUBLIKE SRPSKE "DR MILAN JELIĆ" - 1/16 FINALA:

ISTOK:

ŠEКOVIĆI: OFК Šekovići - Drina (Zvornik) 0:7

ČAJNIČE: Stakorina - Famos (Istočna Ilidža) 1:0

DERVENTA: Birač - Sutjeska (Foča) 1:0

LJESКOVAC: Ljeskovac - Majevica (Lopare) 2:2 penali 3:5

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ISTOČNO SARAJEVO: Slavija - Leotar (Trebinje) 1:3

SOКOLAC: Glasinac - Radnik (Bijeljina) 1:8

ETNO-SELO STANIŠIĆI: Zvijezda 09 - Romanija (Pale) 4:1

POPOVI: Semberija - Velež (Nevesinje) 1:1 penali 6:7

ZAPAD:

SRBAC: Sloga - Rudar Prijedor 1:8

PRIJEDOR: FSA Prijedor - Laktaši 0:8

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