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Goleada u istorijskoj utakmici u Laktašima: Šest golova pod svjetlošću reflektora!

Goleada u istorijskoj utakmici u Laktašima: Šest golova pod svjetlošću reflektora!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Laktaši su savladali Kozaru rezultatom 4:2 u prvoj utakmici u ovom gradu ikad pod svjetlošću reflektora.

Prva liga RS Laktaši Kozara 4:2 Izvor: Radio Laktaši

Fudbalska javnost u Laktašima dugo će pamtiti 21. oktobar 2026. godine...

Ove srijede je u ovom gradu odigrana prva utakmica pod svjetlošću reflektora, a Laktaši i Kozara su "ispoštovali" navijače i odigrali sjajan meč. U duelu u kojem je viđeno šest golova tim Slobodana Starčevića je upisao pobjedu rezultatom 4:2 i poslije 12 kola i dalje kasni četiri boda za Leotarom, koji je ranije tokom dana nadigrao igrače nevesinjskog Veleža (3:0).

Danilo Vujičić je u 24. minutu bio strijelac za vođstvo crveno-bijelih iz Gradiške, čija je prednost anulirana u nadoknadi prvog poluvremena. Kada se već iščekivao posljednji sudijski zvižduk u prvom dijelu, Miloš Perović je poentirao za 1:1, da bi Laktaši pitanje konačnog ishoda u ovom susretu praktično riješili u prvih 15 minuta drugog poluvremena.

Prvo je u 50. minutu Milan Šikanjić bio strijelac za preokret, potom je Miljan Kecman u 57. minutu na semaforu ispisao rezultat 3:1, dok je "krivac" za četvrti gol Laktaša bio Arsen Knežević, pogodivši na ulasku u posljednjih pola sata.

Do kraja susreta još je samo Nebojša Babić pogodio mrežu Laktaša, za konačnih 4:2.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Prva liga RS fudbal FK Laktaši FK Kozara Gradiška

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