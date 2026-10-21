Leotar sve bliži jesenjoj tituli: Velež "nastradao" u Bileći!

Igrači trebinjskog tima koračaju ka jesenjim počastima.

Izvor: Promo/FK Leotar Trebinje

Leotar je sve bliže osvajanju jesenje titule u Prvoj ligi Republike Srpske.

Trebinjci su ove srijede, u okviru vanrednog kola, na stadionu u Bileći lako izašli na kraj sa Veležom iz Nevesinja. Ostvaren je trijumf rezultatom 3:0, a odbrana gostujućeg tima prvi put je pukla u 45. minutu, kada je pogodio Igor Miljković.

Stefan Kerić je u 74. minutu uduplao prednost ekipe Velibora Đurića, dok su sve dileme oko konačnog ishoda otklonjene osam minuta kasnije pogotkom rezerviste Elvedina Herića.

Leotar je ovom pobjedom, ukupno desetom od starta sezone, povećao prednost na sedam bodova u odnosu na drugoplasirane Laktaše, koji kasnije tokom večeri (18.30) dočekuju Kozaru, u prvoj utakmici u Laktašima ikad pod svjetlošću reflektora.

Kad je riječ o ostalim mečevima ovog kola, "davljenici" Zvijezda 09 i Omarska su remizirali rezultatom 1:1. Istovremeno, Slavija je upisala pobjedu protiv Romanije u komšijskom derbiju (1:2), na povratničkom debiju novog trenera "sokolova" Darka Vojvodića.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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