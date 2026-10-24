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"Osmica" Laktaša u Nevesinju, Leotar se "okliznuo" protiv Slavije: Prvoligaški lider samo na +2!

"Osmica" Laktaša u Nevesinju, Leotar se "okliznuo" protiv Slavije: Prvoligaški lider samo na +2!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Laktaši su ubjedljivo savladali Velež (1:8) i iskoristili kiks prvoplasiranog Leotara.

FK Laktaši, fudbaleri Laktaša Izvor: Promo/FK Laktaši/Nikola Srdić

Fudbaleri Laktaša "protunjali" su kroz Nevesinje u okviru 13. kola Prve lige Republike Srpske!

Izabranici Slobodana Starčevića nanijeli su težak poraz ekipi Veleža postigavši čak osam golova (1:8). Istovremeno Leotar je u Istočnom Sarajevu podijelio plijen sa Slavijom (1:1), pa je sada bodovna razlika između Trebinjaca na prvom i Laktaša na drugom mjestu samo dva boda.

Čak šest od osam golova u Nevesinju Laktaši su postigli u prvom poluvremenu. Goleadu je ove subote započeo Milan Šikanjić, pogodivši već u 7. minutu. Igor Trivić je u 22. minutu povisio prednost, dok je samo tri minuta kasnije domaću odbranu matirao Arsen Knežević.

Isti igrač je već u 30. minutu bio strijelac za 0:4, potom je Šikanjić u 42. minutu stavio drugu recku pored svog imena, dok je košmarnih 45 minuta za Nevesinjce zaključio Knežević koji je het-trikom mogao da se pohvali u 44. minutu.

Mreža Laktaša se zatresla u 70. minutu kada je počasni pogodak za domaće postigao Sergej Prodanović. Ipak, nakon tog trenutka morali su domaći još dva puta da vade loptu iz svoje mreže, a "krivci" za to bili su rezervisti gostiju Aleksa Popović (78.) i Vladimir Petković (81.).

Kako rekosmo, u isto vrijeme su u Istočnom Sarajevu igrali Slavija i Leotar. "Sokolovi" Darka Vojvodića su prvi stekli prednost, već u 4. minutu kada je pogodio veteran Mahir Karić, dok je lider prvoligaškog karavana do boda stigao zahvaljujući golu Sretena Cmiljanovića tri minuta prije odlaska na odmor.

PRVA LIGA RS – 13. kolo

Velež – Laktaši 1:8

Slavija – Leotar 1:1

Sutjeska – Romanija 0:3

Drina – Majevica 2:0

Kozara – Zvijezda 09 2:0

Nedjelja (25. oktobar):

Rudar Prijedor – Potkozarje

Omarska - Famos

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Prva liga RS fudbal FK Laktaši

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