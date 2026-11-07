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Nastavlja se trka udvoje: Laktaši raspucani u Istočnom Sarajevu, Leotar bolji od Drine

Nastavlja se trka udvoje: Laktaši raspucani u Istočnom Sarajevu, Leotar bolji od Drine

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Dvije prvoplasirane ekipe upisale pobjede u 15. kolu m:tel Prve lige Republike Srpske.

FK Laktaši, fudbaleri Laktaša Izvor: Promo/FK Laktaši

Nastavlja se trka Laktaša i Leotara za jesenju titulu u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske.

Laktaši su bili izuzetno ubjedljivi u Istočnom Sarajevu, gdje su domaću Slaviju porazili 4:0, uz dva pogotka najboljeg strijelca lige Milana Šikanjića, koji je već 14 puta ove sezone tresao protivničke mreže.

Mnogo više napora morao je da uloži Leotar, koji je u duelu sa zvorničkom Drinom upisao minimalan trijumf. Jedini gol djelo je Sretena Cmiljanovića.

Do pobjede rezultatom 1:0 stigla je i Sutjeska u gostima protiv Veleža, i to golom Đorđa Stupara u prvom minutu.

Rudar Prijedor bio je uspješan u gostima i zabilježio trijumf protiv domaće Romanije. Bilo je 2:1 za "rudare", dok je Famos na svom terenu slavio protiv Zvijezde 09 rezultatom 3:2, a svih pet pogodaka viđeno je u prvih 45 minuta. Uspješna u gostima je bila i Omarska, koja je rezultatom 2:1 porazila Majevicu.

Petnaestu rundu večeras pod reflektorima zatvaraju Potkozarje i Kozara (16.30).

PRVA LIGA RS – 15. KOLO:

Slavija – Laktaši 0:4 (0:1)
/Šikanjić 7, 77 pen, Samardžija 56, Popović 90 pen/

Velež – Sutjeska 0:1 (0:1)
/Stupar 1/

Leotar – Drina 1:0 (1:0)
/Cmiljanović 29/

Romanija – Rudar Prijedor 1:2 (1:1)
/Karaklajić 12 – Kmetić 28, Radulović 81/

Majevica – Omarska 1:2 (1:2)
/Cvjetinović 27 - Jaćimović 14, Gaćeša 35/

Famos – Zvijezda 09 3:2 (3:2)
/Balić 2, Asentić 17, Enrikes 40 – Burnjaković 8, Santrač 21/

Potkozarje – Kozara (16.30)



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