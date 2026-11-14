Haos i kartonijada u Prijedoru: Zamalo tuča - remi u derbiju i tri crvena kartona za Trebinjce! (VIDEO)

Čak 13 žutih i tri crvena kartona viđeni su u derbiju 16. kola Prve lige RS između Rudar Prijedora i Leotara, koji je okončan bez pobjednika.

Izvor: Promo/FK Rudar Prijedor

Rudar Prijedor i Leotar odigrali su 2:2 (1:2) u derbiju 16. kola m:tel Prve lige Republike Srpske, a na meču u Prijedoru viđena je prava kartonijada.

Sudija Marko Maksimović iz Modriče podijelio je ukupno 13 žutih i tri crvena kartona, a osim kapitena Leotara Darka Đajića, isključeni su šef stručnog štaba gostiju Velibor Đurić i njegov pomoćnik Anel Ramić.

Gosti su poveli u drugom minutu golom Milorada Albijanića, a onda se isti igrač, kao i kapiten Đajić, našao u bilježnici sudije Maksimovića. Mihajlo Savanović u 15. minutu izjednačio je na 1:1, a novo vođstvo gostima donio je Sergej Bogdanić u 27. minutu.

Kada se činilo da će Trebinjci odnijeti kompletan plijen, dosuđen je penal za "rudare". Tu je nastao pravi haos. Đajić je izrevoltiran ovakvom odlukom nasrnuo na sudiju i dobio drugi žuti, odnosno crveni karton, kao i Đurić i Ramić, pa je Leotar meč završio bez kapitena, glavnog i pomoćnog trenera.

Sporni momenti sa utakmice Rudar Prijedor - Leotar. https://t.co/94iBUuSqR6 — Premijer liga BiH (@LigaBih80802)November 14, 2026

Siguran sa "bijele tačke" bio je Luka Radulović, koji je bio precizan za konačnih 2:2.

Remi Leotara, koji je u ovo kolo ušao kao lider na tabeli, iskoristili su Laktaši, koji su ubjedljivom pobjedom protiv Famosa preuzeli čelnu poziciju. Tim Slobodana Starčevića je upisao trijumf rezultatom 6:1, a prvo ime meča bio je trostruki strijelac Milan Šikanjić, koji je pogađao u 9, 47. i 65. minutu.

Tako su kolo prije kraja Laktaši i Leotar bodovno izjednačeni (40), s tim što Laktaši imaju bolju gol-razliku (Laktaši +42, Leotar +29).

PRVA LIGA RS – 16. kolo

Laktaši – Famos 6:1

Zvijezda 09 – Potkozarje 1:0

Kozara – Majevica 2:1

Rudar Prijedor – Leotar 2:2

Sutjeska – Slavija 1:1

Nedjelja:

Omarska – Romanija

Odigrano u petak:

Drina – Velež 5:0