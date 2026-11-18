Prve dvije utakmice 17. kola, ujedno i posljednjeg u jesenjem dijelu sezone Prve lige Republike Srpske, završene su pobjedama gostujućih ekipa.

Izvor: Promo/FK Kozara Gradiška

Oba susreta - u Istočnom Sarajevu i Palama - gosti su stigli do punog plijena stigli nakon rezultatskog preokreta, identičnim rezultatom 2:1. Slavija je poražena od zvorničke Drine, dok je Romanija izgubila od Kozare iz Gradiške.

Zvorničani su nakon vođstva „sokolova“, za koje se pobrinuo Nikola Bjeloš u 63. minutu napravili preokret i pogocima Stevana Ostojića tri minuta kasnije i Nemanje Dragutinović u sudijskoj nadoknadi stigli do sva tri boda.

Slična utakmica bila je i u Palama, gdje je Romanija povela golom Dušana Iliktarevića u 26. minutu, da bi minut prije odlaska na odmor u poluvremenu, gosti iz Gradiške stigli do izjednačenja golom Marka Babića.

Kozara je do trijumfa stigla već u 50. minutu kada je mrežu domaćina pogodio Dragan Pejić.

PRVA LIGA RS, 17. KOLO

Slavija - Drina 1:2 (0:0)

Romanija - Kozara 1:2 (1:1)

Četvrtak

Velež (N) - Rudar Prijedor

Petak

Leotar - Omarska

Majevica - Zvijezda 09

Potkozarje - Famos

Nedjelja

Sutjeska - Laktaši

Poredak: Laktaši (-1) 40, Leotar (-1) 40, Kozara 30, Drina 28, Rudar Prijedor (-1) 25...

(MONDO)