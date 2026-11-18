Mark Kjuban objašnjava razlike između američkog i evropskog sporta, ističući kako sistem ispadanja ne funkcioniše u NBA ligi.

Izvor: Christian Petersen / Getty images / Profimedia

Mark Kjuban, poznati američki preduzetnik i nekadašnji vlasnik Dalas Maveriksa, poznat je po tome da voli javno da dijeli svoja razmišljanja na raznorazne teme, tako da je sada na društvenim mrežama objasnio u čemu se najviše razlikuju američki i evropski sportovi, dodajući da je to nešto što se neće mijenjati.

Prema Kjubanovom mišljenju, Amerikanci su "batalili" koncept ispadanja u niži rang zbog toga što ne razvijaju mlade igrače kao što je to slučaj u Evropi, nego polažu prava na draftu - gdje dolaze najbolji talenti svijeta.

Šta je tačno rekao Mark Kjuban?

"Pošto mi je zabavno da pričam o ovome, jedan od ključnih razloga zbog kojih sistem ispadanja iz lige ne funkcioniše u američkom sportu jeste draft. U Evropi se igrači razvijaju u akademijama. Sve ranije ih dovode u klubove, a zatim plaćaju obeštećenja kako bi doveli bolje igrače. U NBA ligi, međutim, neki klinac može da bude očigledan budući superstar, da je rođen u Dalasu, da navija za Dalas i dolazi na treninge Mavsa, ali će svejedno izaći na draft kao i svi ostali", rekao je Kjuban i naglasio da ništa ne bi mijenjao iako se neki drugi zalažu za to.

"To stvara određeni nivo ravnoteže među ekipama. Već godinama imamo različite šampione i različite timove u finalima. Uz malo sreće, poput dobijanja prvog pika na draftu, i ako vas zaobiđu povrede, možete da napravite veliki niz i osvojite titulu", dodao je i poentirao:

"Ako ostavimo po strani računicu i novac, ne mislim da nam je potreban sistem ispadanja iz lige. Na kraju bi donio više štete nego koristi".

"Nude mi stalno da kupim"

"Daću još jedan ugao gledanja na sistem ispadanja iz lige. Opet, nisam protiv njega. On privlači bogate ljude koji će pokušati da kupe klub po niskoj cijeni, ulože više novca od ostalih timova u ligi i posmatraju plasman u viši rang kao poslovni uspjeh. Što su veći prihodi. Veća tržišna vrijednost kluba. To je sjajno za navijače kluba koji su kupili, pod uslovom da novi vlasnici ostanu posvećeni osvajanju trofeja i uspjesima i na višem nivou", rekao je Kjuban i rekao da se ne radi o novom konceptu.

"Stalno mi nude prilike za ulaganje u fudbalske i košarkaške klubove po tom modelu, koji nazivam "arbitražom na osnovu promocije i ispadanja iz lige". Ne kažem da je to dobro ili loše. Samo konstatujem da je to realnost", zaključio je.

Ko je Mark Kjuban?

Izvor: TOM PENNINGTON / Getty images / Profimedia

Mark Kjuban (68) je biznismen i investitor iz Pitsburga koji je poznat po tome da je Dalas Maverikse učinio jednom od najmoćnijih franšiza u NBA ligi, iako nije bilo tako kada ih je kupio 2000. godine za samo 285 miliona dolara. Prije njegovog dolaska u Dalas, dobili su samo 40 odsto utakmica, a zatim su postali stalni kandidat za šampionsku titulu koju su na kraju i dočekali 2011. godine pobijedivši Majami u finalu (4:2).

U njegovoj eri Dalas je imao velikog Dirka Novickog, ali i Luku Dončića koga je upravo Kjuban draftovao 2018. godine. Ipak, u međuvremenu je prodao većinski udio u Maveriksima za 3,5 milijardi dolara i nova garnitura odlučila je da trejduje Dončića.

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