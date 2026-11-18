Ivan Ljubičić objašnjava zašto je pad Novaka Đokovića na ATP listi dobra vijest za njegovu karijeru i buduće mečeve.

Izvor: Jonathan Rebboah / imago sportfotodienst / Profimedia/ Hector RETAMAL / AFP / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković neće pamtiti 2026. godinu po dobrom. U njoj je osvojio samo jednu titulu (turnir kategorije 250 u Pekingu), dok je igrao i tek jedno grend slem finale – na Australijan openu, sada već davnog 1. februara.

Na ostalim turnirima posustajao je dosta ranije, jednostavno falilo mu je svježine i energije, tako da je ostao i bez učešća na Završnom mastersu u Torinu, što je označavao kao jedan od ciljeva za 2026.

Kalendarsku godinu Novak Đoković završio je tek na 12. mjestu, što znači da će na žrijebu za Australijan open, početkom 2027. godine, vjerovatno dobiti vrlo težak žrijeb – i to daleko prije finala. Međutim, Ivan Ljubičić tvrdi da je to dobra vijest.

Zašto je Đokovićev pad dobra vijest?

Vidi opis Ivan Ljubičić: "Odlično za Novaka Đokovića što pada na ATP listi. Valjda razumijete zašto?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Prema mišljenju nekadašnjeg hrvatskog tenisera Ivana Ljubičića, inače i trenera Rodžera Federera, Novak Đoković zapravo nije u velikom gubitku što je pao na 12. mjesto na ATP listi.

Ističe da je za Đokovića dobro da što prije na turnirima igra protiv igrača kao što su Alkaraz, Siner i Zverev, pošto u kasnijim fazama ostaje bez snage i pitanje je da li može tamo da ih "izazove" kao dok je svjež.

"Činjenica da je Novak Đoković pao na rang-listi mogla bi da mu bude prednost, jer će se veoma brzo sastati sa Alkarazom ili Sinerom i na taj meč doći svježiji. U Melburnu je izgubio finale od Karlosa Alkaraza, a na Vimbldonu je poražen u polufinalu od Janika Sinera upravo zato što je već bio iscrpljen", poručio je Ljubičić.

Kao 12. nosilac, Đoković može u osmini finala da dobije nekoga od najboljih igrača svijeta (Alkaraz, Siner ili Zverev), što bi značilo da je pred njim najteži put ka grend slem finalu, još od tinejdžerskih dana, ali to u praksi i ne mora da bude tako.

Kakav skor ima protiv najboljih?

Novak Đoković između Nadala i Federera.

Izvor: Shaun Brooks / Actionplus / Profimedia

Novak Đoković je uvijek najbolje igrao protiv svojih najvećih rivala i najozbiljnijih izazivača, ali se u 2026. godini i nije baš naigrao protiv Zvereva, Alkaraza i Sinera. Protiv Alkaraza je izgubio jedini meč koji su odigrali – u finalu Australijan opena (3:1) – dok sa Sinerom ima 1-1.

Pobijedio ga je na Australijan openu u polufinalu (3:2), pa izgubio od njega u istoj fazi Vimbldona (3:0). U duelima protiv Zvereva, novog najboljeg igrača planete, ima pobjedu u jedinom ovogodišnjem duelu – u četvrtfinalu Pekinga bilo je 2:1 za Đokovića.

Ko je Ivan Ljubičić?

Izvor: JB Autissier / imago sportfotodienst / Profimedia

Bez ikakve dileme može da se kaže da je Ivan Ljubičić (47) bio teniser svjetske klase. Postao je profesionalac 1998. godine nakon što je u Italiji polako sazrijevao kao igrač. Pamtićemo iz njegove sjajne igračke karijere da je osvojio deset trofeja, ali će mu svakako najznačajniji biti Dejvis kup sa reprezentacijom Hrvatske 2005, odnosno bronza sa Olimpijskih igara godinu dana ranije.

Bio je i treći na svijetu 2006. godine, i to u konkurenciji Federera i Nadala, dok je na grend slemovima imao toplo-hladno rezultate. U svojoj najboljoj teniskoj sezoni u životu (2006), igrao je i polufinale Rolan Garosa.

Po završetku karijere vodio je brigu o Milošu Raoniću, koga je preuzeo kao talenta iz Kanade i odveo ga do Top 5 na ATP listi, a zatim je bio i posljednji trener Rodžera Federera. Sa njim, Federer je osvojio dva Australijan opena i jedan Vimbldon, uz četiri mastersa.

Danas ima tenisku akademiju u Opatiji, dok se prije nekoliko godina prvi put vratio i u rodnu Banjaluku, za koju kaže da mu se nije ništa promijenila. Takođe, pomaže i razvoju tenisa u Francuskoj.