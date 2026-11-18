Uroš Medić i Kevin Holand završili su borbu u UFC-u bez pobjednika, uz kontroverzno oduzimanje poena. Šta je Medić rekao nakon meča?

Izvor: PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia

Srpski MMA borac Uroš Medić bio je mnogo bolji za vikend od Kevina Holanda, ali ga nije pobijedio. Rijetko se viđa u UFC-u da sudije proglase "remi", ali baš to se dogodilo na njihovoj borbi u Njujorku poslije koje nema zadovoljnih - osim možda Holanda. Vidjeli smo da je šef UFC-a Dejna Vajt poprilično bijesan, dok je i Uroš Medić razočaran kako se borba odigrala.

Ključni momenat dogodio se u drugoj rundi kada je Srbinu oduzet poen zato što je dva puta ispod pojasa udario rivala u predjelu međunožja, za šta tvrdi da je Holand simulirao, a sada je hladne glave i prozvao Amerikanca.

Šta je Medić poručio Holandu?

Vidi opis Uroš Medić uništio Kevina Holanda: "Gađaju te u međunožje, ali ne zbog onog što tu imaš" Uroš Medić protiv Kevina Holanda u Njujorku Uroš Medić protiv Kevina Holanda u Njujorku Uroš Medić protiv Kevina Holanda u Njujorku Uroš Medić protiv Kevina Holanda u Njujorku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Evo šta treba da imate na umu, ljudi. Da je Kevin Holand pobijedio u ovoj borbi, pobijedio bi. Da je želio da se bori umjesto što je bježao i samo održavao distancu uz lagane udarce, bio bi nokautiran. A da nije toliko iskoristio taj nedozvoljeni udarac, izgubio bi odlukom sudija. Ne postoji scenario u kojem Kevin Holand može da me pobijedi u borbi. Borio sam se očajno, uz ograničenja i povredu, a ipak sam ga pobijedio", napisao je "Doktor" na društvenim mrežama.

"Prihvatio sam da se borim protiv borca koji je pet mjesta slabije rangiran od mene jer ne izbjegavam borbe. On je veoma nezgodan i netipičan borac, kojeg je gotovo nemoguće nokautirati i koji se kreće na neobičan način, zbog čega često dolazi do nekog nedozvoljenog kontakta. Postoji razlog zašto ga često pogađaju u međunožje, a to nije zato što ima velika muda. Samo ti to koristi do kraja, Kev, sve do borbe za titulu!", dodao je srpski borac iz Budisave koji je potom napisao da ne postoji nikakav problem između njih dvojice.

"Nema nikakve zle krvi između nas. Zapravo, gotivim tog momka, ali njegova taktika za ovu borbu bila je da se uopšte ne upušta u razmjenu udaraca i da mi ne dozvoli da mu priđem. Sam je to rekao".

Šta se tačno dogodilo?

Izvor: Px Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Početkom druge runde Medić je dvaput zaredom udario Holanda ispod pojasa. Nakon drugog udarca uslijedio je petominutni prekid tokom kog je Holand dobacio Mediću: "Ako je dvaput, nije slučajno". Sudija Mark Godard je zbog ponovljenog prekršaja oduzeo Mediću jedan poen, što ga je na kraju direktno koštalo pobjede.

WHAT THE HELL WERE THESE JUDGES SMOKING? Uros Medic vs. Kevin Holland ends in a MAJORITY DRAW (28-28, 29-27, 28-28) at UFC 334, and Bruce Buffer had to read those scorecards with a straight face. Who the hell did you score this fight for? #UFC334 https://t.co/Iex7Wr2xm2 — MMA On Line (@MMAOnLine_)November 15, 2026



Meč je završen većinskim neriješenim ishodom, što je izazvalo šok u dvorani i među komentatorima, pa ni Džo Rogan i Danijel Kormije nisu mogli da vjeruju kako je došlo do remija. Štaviše, spiker Brus Bafer je prvobitno pročitao bodove (30-27, 29-28, 28-28) tako da su svi u hali i prenosu mislili da je Holand pobijedio, prije nego što je ispravljeno da je meč ipak završen remijem, tj. bez pobjednika.

Dvojica sudija (Majk Bel i Kris Li) su prvu rundu dali Holandu, a drugu i treću Mediću - što je uz kazneni poen dalo 28-28. Treći sudija (Dejvid Brus) je sve tri runde dodijelio Mediću (čak i prvu u kojoj je Holand bio znatno bolji i umalo završio borbu), što je uz oduzeti poen dalo 29-27 za Medića.