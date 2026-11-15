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Šok na meču Uroša Medića: Sudije donijele odluku kakva se rijetko viđa

Šok na meču Uroša Medića: Sudije donijele odluku kakva se rijetko viđa

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Meč Uroša Medića i Kevina Holanda u Njujorku završen je remijem.

Meč Uroša Medića završen remijem Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia

Uroš Medić je u Njujorku imao meč protiv Kevina Holanda i završen je na neobičan način. Rijetko se viđa to u UFC-u, ali je borba završena bez pobjednika. Sudije su donijele odluku o remiju. Dok su i jedan i drugi čekali da im sudija podigne ruku, saznali su odluku da pobjednika ipak nema i onda su se pozdravili.

Situacija koja se zaista rijetko viđa u ovom sportu, mada je ovo dokaz da je i to moguće. Ima srpski borac za čim da žali, posebno jer mu je u drugoj rundi oduzet bod koji bi možda napravio razliku na kraju.

Treba biti iskren i reći i da je Holand imao neke odlične momente u ovoj borbi, tako da je teško objektivno procijeniti ko je bio bolji. Uostalom, za to služe sudije koje nisu mogle da donesu konačnu odluku u korist jednog od boraca. Inače, sudija je u drugoj rundi oduzeo poen Mediću zbog toga što je dva puta ispod pojasa udario rivala.

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Uroš Medić MMA

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