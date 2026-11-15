Meč Uroša Medića i Kevina Holanda u Njujorku završen je remijem.

Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia

Uroš Medić je u Njujorku imao meč protiv Kevina Holanda i završen je na neobičan način. Rijetko se viđa to u UFC-u, ali je borba završena bez pobjednika. Sudije su donijele odluku o remiju. Dok su i jedan i drugi čekali da im sudija podigne ruku, saznali su odluku da pobjednika ipak nema i onda su se pozdravili.

Situacija koja se zaista rijetko viđa u ovom sportu, mada je ovo dokaz da je i to moguće. Ima srpski borac za čim da žali, posebno jer mu je u drugoj rundi oduzet bod koji bi možda napravio razliku na kraju.

Vidi opis Šok na meču Uroša Medića: Sudije donijele odluku kakva se rijetko viđa Uroš Medić protiv Kevina Holanda u Njujorku Uroš Medić protiv Kevina Holanda u Njujorku Uroš Medić protiv Kevina Holanda u Njujorku Uroš Medić protiv Kevina Holanda u Njujorku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Treba biti iskren i reći i da je Holand imao neke odlične momente u ovoj borbi, tako da je teško objektivno procijeniti ko je bio bolji. Uostalom, za to služe sudije koje nisu mogle da donesu konačnu odluku u korist jednog od boraca. Inače, sudija je u drugoj rundi oduzeo poen Mediću zbog toga što je dva puta ispod pojasa udario rivala.

MAJORITY DRAW! After much chaos and confusion, Uros Medic vs Kevin Holland has been officially declared a draw.#Polymarket #UFC334 https://t.co/YeFLLYL875 — UFC Europe (@UFCEurope)November 15, 2026

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