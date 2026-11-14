Uroš Medić ima novi UFC zadatak: Čeka ga opasni Kevin Holand usred Njujorka

Uroš Medić se vraća u UFC oktagon protiv Kevina Holanda na priredbi UFC 334. Očekuje se uzbudljiv meč u velter kategoriji.

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Srpski borac Uroš Medić vraća se u UFC oktagon u noći između subote i nedjelje, kada će se na priredbi UFC 334 u Njujorku sastati sa iskusnim Amerikancem Kevinom Holandom. Njihov duel biće drugi na glavnom programu, pa se očekuje da borba počne između 3.15 i 3.30 časova po našem vremenu.

Priredba se održava u čuvenom Medison Skver Gardenu, a Medić će ponovo nastupiti u velter kategoriji, do 77 kilograma. Pred njim je ozbiljan izazov, pošto će preko puta imati borca koji je godinama dio UFC scene i koji je nastupao u više težinskih kategorija. Medić u ovaj meč ulazi sa skorom od 14 pobjeda i tri poraza, ali važno je istaći i da ima niz od četiri uzastopne pobjede. Novosađanin je u posljednjim nastupima pokazao koliko je opasan u razmjeni udaraca, a protiv Holanda ima priliku da nastavi uspon u jednoj od najjačih UFC divizija.

Ko je Kevin Holand?

Kevin Holand je jedan od prepoznatljivijih boraca UFC-a. Amerikanac je profesionalnu karijeru započeo 2015, a prije dolaska u najjaču svjetsku MMA organizaciju nastupao je i u Belatoru, "King of the Cageu" i LFA ligi. Na njegovom profesionalnom skoru nalazi se 29 pobjeda i 15 poraza. U UFC-u se takmičio u velter i srednjoj kategoriji, a poznat je po atraktivnom stilu borbe, ali i čestim verbalnim provokacijama protivnika.

Izvor: Tomaz Jr / imago sportfotodienst / Profimedia

Medić se nalazi na 11. mjestu rang-liste izazivača u velter kategoriji, dok je Holand na 15. poziciji. Pobjednik ovog duela mogao bi da napravi važan korak ka višim mjestima na listi i borbama sa još bolje rangiranim rivalima.

Srpski borac je posljednji put slavio protiv Danijela Rodrigeza, a prije toga je u nizu pobjeda savladao i Džefa Nila, Muslima Salihova i Gilberta Urbinu.

Dvije borbe za titulu u glavnom dijelu večeri

U glavnoj borbi UFC 334 priredbe za pojas teške kategorije boriće se Siril Gan i Džoš Hokit. Na programu je i susret Kejla Herison koji će braniti titulu u bantam kategoriji protiv Amande Nunes, koja se vraća u oktagon poslije duže pauze. Na programu je i duel Kaja Boralja i Jusrija Belgaruija, dok će se prije Medića i Holanda sastati Bilal Hasan i Luis Gurul.

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