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Da li su sudije oštetile Medića? Uroš objavio snimak, tvrdi da je Amerikanac lažirao sve

Da li su sudije oštetile Medića? Uroš objavio snimak, tvrdi da je Amerikanac lažirao sve

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Uroš Medić tvrdi da je njegov protivnik Kevin Holand odglumio udarac koji je dobio.

Da li su sudije oštetile Uroša Medića Izvor: Justin Renfroe / Zuma Press / Profimedia

Uroš Medić nije uspio da dođe do pobjede u Njujorku. UFC borba sa Kevinom Holandom završena je remijem. Ključni momenat dogodio se u drugoj rundi kada je Srbinu oduzet poen zato što je dva puta ispod pojasa udario rivala u predjelu međunožja.

Poslije borbe se oglasio i "Doktor" i u objavi na Tviteru je postavio i snimak tog drugog spornog udarca. Tvrdi da je napravljena greška i da nije došlo do udarca u "nezgodno mjesto" kao što je sudija presudio.

"Nisko? Drugi sigurno, ali ovaj? Kevin je odglumio", poručio je Medić.

Sva trojica sudija su drugu rundu dodijelili Mediću rezultatom 10-9, ali je zbog oduzetog poena na kraju bilo 9-9 i upravo je zbog tog poena ostao bez pobjede.

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Uroš Medić MMA

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