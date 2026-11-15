Uroš Medić tvrdi da je njegov protivnik Kevin Holand odglumio udarac koji je dobio.

Izvor: Justin Renfroe / Zuma Press / Profimedia

Uroš Medić nije uspio da dođe do pobjede u Njujorku. UFC borba sa Kevinom Holandom završena je remijem. Ključni momenat dogodio se u drugoj rundi kada je Srbinu oduzet poen zato što je dva puta ispod pojasa udario rivala u predjelu međunožja.

Poslije borbe se oglasio i "Doktor" i u objavi na Tviteru je postavio i snimak tog drugog spornog udarca. Tvrdi da je napravljena greška i da nije došlo do udarca u "nezgodno mjesto" kao što je sudija presudio.

Vidi opis Da li su sudije oštetile Medića? Uroš objavio snimak, tvrdi da je Amerikanac lažirao sve Uroš Medić protiv Kevina Holanda u Njujorku Uroš Medić protiv Kevina Holanda u Njujorku Uroš Medić protiv Kevina Holanda u Njujorku Uroš Medić protiv Kevina Holanda u Njujorku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Nisko? Drugi sigurno, ali ovaj? Kevin je odglumio", poručio je Medić.

Sva trojica sudija su drugu rundu dodijelili Mediću rezultatom 10-9, ali je zbog oduzetog poena na kraju bilo 9-9 i upravo je zbog tog poena ostao bez pobjede.

Low? second one for sure, but this? Kevin was faking it — Uroš Medić (@urketaraketa)November 15, 2026

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