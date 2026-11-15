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Ibrahimović gledao Medića u Njujorku

Ibrahimović gledao Medića u Njujorku

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Zlatan Ibrahimović bio je u Njujorku i gledao je meč Uroša Medića u UFC-u.

Zlatan Ibrahimović gledao MMA meč Uroša Medića Izvor: X/@UFCEurope/PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia

Uroš Medić nije uspeo u Njujorku da upiše jednu od najvećih pobjeda u karijeri. Meč protiv Kevina Holanda je završen remijem. Sudije su donijele takvu odluku i nažalost nije bilo pobjednika.  sve to gledao je i Zlatan Ibrahimović.

Legendarni švedski fudbaler bio je u "Medison Skver Gardenu" i na taj način je bio dio spektakla u Njujorku. Nije tajna da ga zanimaju borbe i da uživa u tome, a šteta što nije vidio pobjedu "Doktora".

Objavljeni su i glasovi sudija i po viđenom bi Medić pobijedio da nije bilo velike greške u drugoj rundi. Tada je dva puta, nenamjerno, udario rivala u predjelu međunožja i izgubio je jedan poen. Da mu nije oduzet taj poen, sudije bi ga proglasile za pobjednika...

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Tagovi

Zlatan Ibrahimović MMA Uroš Medić

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