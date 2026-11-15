Zlatan Ibrahimović bio je u Njujorku i gledao je meč Uroša Medića u UFC-u.
Uroš Medić nije uspeo u Njujorku da upiše jednu od najvećih pobjeda u karijeri. Meč protiv Kevina Holanda je završen remijem. Sudije su donijele takvu odluku i nažalost nije bilo pobjednika. sve to gledao je i Zlatan Ibrahimović.
Legendarni švedski fudbaler bio je u "Medison Skver Gardenu" i na taj način je bio dio spektakla u Njujorku. Nije tajna da ga zanimaju borbe i da uživa u tome, a šteta što nije vidio pobjedu "Doktora".
Ibrahimović gledao Medića u Njujorku
Uroš Medić protiv Kevina Holanda u Njujorku
Uroš Medić protiv Kevina Holanda u Njujorku
Uroš Medić protiv Kevina Holanda u Njujorku
Uroš Medić protiv Kevina Holanda u Njujorku
Objavljeni su i glasovi sudija i po viđenom bi Medić pobijedio da nije bilo velike greške u drugoj rundi. Tada je dva puta, nenamjerno, udario rivala u predjelu međunožja i izgubio je jedan poen. Da mu nije oduzet taj poen, sudije bi ga proglasile za pobjednika...
ZLATAN is in the building! ⚽️⚡️@Ibra_official shares his predictions for #Polymarket #UFC334 https://t.co/JhEpdc1Q6s— UFC Europe (@UFCEurope)November 15, 2026
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