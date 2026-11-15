Zlatan Ibrahimović bio je u Njujorku i gledao je meč Uroša Medića u UFC-u.

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Uroš Medić nije uspeo u Njujorku da upiše jednu od najvećih pobjeda u karijeri. Meč protiv Kevina Holanda je završen remijem. Sudije su donijele takvu odluku i nažalost nije bilo pobjednika. sve to gledao je i Zlatan Ibrahimović.

Legendarni švedski fudbaler bio je u "Medison Skver Gardenu" i na taj način je bio dio spektakla u Njujorku. Nije tajna da ga zanimaju borbe i da uživa u tome, a šteta što nije vidio pobjedu "Doktora".

Vidi opis Ibrahimović gledao Medića u Njujorku Uroš Medić protiv Kevina Holanda u Njujorku Uroš Medić protiv Kevina Holanda u Njujorku Uroš Medić protiv Kevina Holanda u Njujorku Uroš Medić protiv Kevina Holanda u Njujorku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Objavljeni su i glasovi sudija i po viđenom bi Medić pobijedio da nije bilo velike greške u drugoj rundi. Tada je dva puta, nenamjerno, udario rivala u predjelu međunožja i izgubio je jedan poen. Da mu nije oduzet taj poen, sudije bi ga proglasile za pobjednika...

ZLATAN is in the building! ⚽️⚡️@Ibra_official shares his predictions for #Polymarket #UFC334 https://t.co/JhEpdc1Q6s — UFC Europe (@UFCEurope)November 15, 2026

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