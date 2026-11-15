Meč Uroša Medića i Kevina Holanda završen je bez pobjednika, sada je poznato i kako su sudije bodovale meč i šta je koštalo Srbina.

Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia

Uroš Medić nije uspio da dođe do pobjede u Njujorku. Meč protiv Kevina Holanda završen je bez pobjednika. Odluka koja se ne viđa često u UFC borbama, ali su tako glasale sudije. Na kraju, nisu mogli da odluče ko je bio bolji.

Sada su objavljeni i glasovi sudija, pa je jasno ko je kome dao prednost. Sudija Majkl Bel je bodovao meč 28:28 (po rundama 9:10, 9:9 i 10:9), na isti način je bodove raspodijelio i Kris Li. Jedino je sudija Dejvid Brus bodovao u korist Medića - 29:27 (10:9, 9:9, 10:9).

Vidi opis Uroš Medić skupo platio dvije velike greške: Ovako su sudije glasale, Srbinu izmakla pobjeda Uroš Medić protiv Kevina Holanda u Njujorku Uroš Medić protiv Kevina Holanda u Njujorku Uroš Medić protiv Kevina Holanda u Njujorku Uroš Medić protiv Kevina Holanda u Njujorku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Po ovim glasovima se stiče utisak da je Medić bio bolji i da bi odnio pobjedu da nije bilo krucijalne greške koja ga je očigledno na kraju skupo koštala.

Medića koštale dvije greške

Ooootra vez ‼️La segunda patada en la zona baja de Holland ‍La comisión le resta un punto a Uroš Medić #Polymarket #UFC334 | Estamos en vivo por @PPlusDeportes https://t.co/et2hEDj1Pg — UFC Español (@UFCEspanol)November 15, 2026

U drugoj rundi je Medić dva puta nenamjerno pogodio Holanda ispod pojasa, tačnije u predjelu međunožja. Sudija Mark Godard je tada donio odluku da mu zbog toga oduzme bod, dok je njegov rival dobio petominutnu pauzu.

Ko zna kako bi se završilo da nije došlo do oduzimanja boda. Uostalom, sva trojica sudija su tu drugu rundu presudili u korist Medića - 10:9. Međutim, pošto je došlo do oduzimanja boda bilo je 9-9. Dakle, taj bod...

Uros Medic vs Kevin Holland ends in a majority draw[ #UFC334 | LIVE on @paramountplus ] https://t.co/bEAgxWaZZ3 — UFC on Paramount+ (@UFConParamount)November 15, 2026

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