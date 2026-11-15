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Uroš Medić skupo platio dvije velike greške: Ovako su sudije glasale, Srbinu izmakla pobjeda

Uroš Medić skupo platio dvije velike greške: Ovako su sudije glasale, Srbinu izmakla pobjeda

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Meč Uroša Medića i Kevina Holanda završen je bez pobjednika, sada je poznato i kako su sudije bodovale meč i šta je koštalo Srbina.

Dvije greške koštale Uroša Medića pobjede Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia

Uroš Medić nije uspio da dođe do pobjede u Njujorku. Meč protiv Kevina Holanda završen je bez pobjednika. Odluka koja se ne viđa često u UFC borbama, ali su tako glasale sudije. Na kraju, nisu mogli da odluče ko je bio bolji.

Sada su objavljeni i glasovi sudija, pa je jasno ko je kome dao prednost. Sudija Majkl Bel je bodovao meč 28:28 (po rundama 9:10, 9:9 i 10:9), na isti način je bodove raspodijelio i Kris Li. Jedino je sudija Dejvid Brus bodovao u korist Medića - 29:27 (10:9, 9:9, 10:9).

Po ovim glasovima se stiče utisak da je Medić bio bolji i da bi odnio pobjedu da nije bilo krucijalne greške koja ga je očigledno na kraju skupo koštala.

Medića koštale dvije greške

U drugoj rundi je Medić dva puta nenamjerno pogodio Holanda ispod pojasa, tačnije u predjelu međunožja. Sudija Mark Godard je tada donio odluku da mu zbog toga oduzme bod, dok je njegov rival dobio petominutnu pauzu.

Ko zna kako bi se završilo da nije došlo do oduzimanja boda. Uostalom, sva trojica sudija su tu drugu rundu presudili u korist Medića - 10:9. Međutim, pošto je došlo do oduzimanja boda bilo je 9-9. Dakle, taj bod...

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Uroš Medić MMA

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