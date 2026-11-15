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Holand prozvao Medića poslije borbe: "Nije me nijednom uzdrmao"

Holand prozvao Medića poslije borbe: "Nije me nijednom uzdrmao"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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MMA meč između Uroša Medića i Kevina Holanda završio bez pobjednika, a obojica boraca imaju različite viđenja borbe.

Kevin Holand o meču sa Urošem Medićem Izvor: PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia

MMA susret između Kevina Holanda i Uroša Medića bio je poprilično ispraćen, ne samo u Srbiji, već svuda u svijetu. Na priredbi UFC 334 u Njujorku, vidjeli smo meč bez pobjednika, a obojica boraca imala su šta da poruče javnosti poslije borbe.

Mišljenja su podijeljena - obojica rivala sebe vide kao bolje i pobjednike, a takve su i izjave. Amerikanac je poslije meča bio vrlo direktan:

"On je bacao neke divlje udarce. Nekoliko puta sam ispadao iz pozicije, ali me nijednom nije uzdrmao. Mislim da sam ga dovodio u mnogo opasnije situacije nego on mene. Rekao bih da sam dobio drugu rundu i bez toga što su mu oduzeli poene zbog niskog udarca."

Kazneni poen Uroša Medića zbog dva udarca ispod pojasa ga je koštao pobjede, a o njima je govorio i Amerikanac.

"Definitivno to rade sa nekom namjerom, ne biraju svoje oružje baš najpametnije. Ne pokušavam da budem duhovit niti da potežem pitanje rase, ali Amerikanci me baš i ne šutiraju toliko često u mu*а", zaključio je.

Šta je rekao Uroš Medić?

Ključni momenat dogodio se u drugoj rundi kada je Srbinu oduzet poen zato što je dva puta ispod pojasa udario rivala. Poslije borbe se oglasio i "Doktor" i u objavi na Tviteru je postavio i snimak tog drugog spornog udarca. Tvrdi da je napravljena greška i da nije došlo do udarca u "nezgodno mjesto" kao što je sudija presudio.

"Nisko? Drugi sigurno, ali ovaj? Kevin je odglumio", poručio je Medić.

Ubrzo poslije prve je Medić imao još jednu, znatno oštriju poruku upućenu pojedincima.

"Di Si i Rogan su nosili Holandov dres ispod odijela. O čemu vi ljudi pričate? Kevin mi nije zadao nijedan bitan udarac u tri runde", poručio je Medić.

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Uroš Medić MMA

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