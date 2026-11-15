MMA meč između Uroša Medića i Kevina Holanda završio bez pobjednika, a obojica boraca imaju različite viđenja borbe.

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MMA susret između Kevina Holanda i Uroša Medića bio je poprilično ispraćen, ne samo u Srbiji, već svuda u svijetu. Na priredbi UFC 334 u Njujorku, vidjeli smo meč bez pobjednika, a obojica boraca imala su šta da poruče javnosti poslije borbe.

Mišljenja su podijeljena - obojica rivala sebe vide kao bolje i pobjednike, a takve su i izjave. Amerikanac je poslije meča bio vrlo direktan:

"On je bacao neke divlje udarce. Nekoliko puta sam ispadao iz pozicije, ali me nijednom nije uzdrmao. Mislim da sam ga dovodio u mnogo opasnije situacije nego on mene. Rekao bih da sam dobio drugu rundu i bez toga što su mu oduzeli poene zbog niskog udarca."

Vidi opis Holand prozvao Medića poslije borbe: "Nije me nijednom uzdrmao" Uroš Medić protiv Kevina Holanda u Njujorku Uroš Medić protiv Kevina Holanda u Njujorku Uroš Medić protiv Kevina Holanda u Njujorku Uroš Medić protiv Kevina Holanda u Njujorku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Kazneni poen Uroša Medića zbog dva udarca ispod pojasa ga je koštao pobjede, a o njima je govorio i Amerikanac.

"Definitivno to rade sa nekom namjerom, ne biraju svoje oružje baš najpametnije. Ne pokušavam da budem duhovit niti da potežem pitanje rase, ali Amerikanci me baš i ne šutiraju toliko često u mu*а", zaključio je.

Šta je rekao Uroš Medić?

Ključni momenat dogodio se u drugoj rundi kada je Srbinu oduzet poen zato što je dva puta ispod pojasa udario rivala. Poslije borbe se oglasio i "Doktor" i u objavi na Tviteru je postavio i snimak tog drugog spornog udarca. Tvrdi da je napravljena greška i da nije došlo do udarca u "nezgodno mjesto" kao što je sudija presudio.

"Nisko? Drugi sigurno, ali ovaj? Kevin je odglumio", poručio je Medić.

Low? second one for sure, but this? Kevin was faking it — Uroš Medić (@urketaraketa)November 15, 2026

Ubrzo poslije prve je Medić imao još jednu, znatno oštriju poruku upućenu pojedincima.

"Di Si i Rogan su nosili Holandov dres ispod odijela. O čemu vi ljudi pričate? Kevin mi nije zadao nijedan bitan udarac u tri runde", poručio je Medić.

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