Novak Đoković nije zaboravio pomoć Hrvata iz Banjaluke na početku karijere: "Uzeo me je pod svoje"

Novak Đoković će zauvijek biti zahvalan hrvatskom teniseru Ivanu Ljubičiću zbog podrške koju mu je pružio na startu karijere.

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Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković voli da dijeli savjete mlađim igračima, a ko je njemu najviše pomogao na startu karijere? Tokom gostovanja u emisiji američkog komičara i glumca Kevina Harta, Srbin je još jednom ponovio da su mu najveću podršku pružili hrvatski asovi Ivan Ljubičić i Mario Ančić.

U tom momentu, njih dvojica tu bilio u Top 10 igrača, a Ljubičić mu je čak "ustupio" svog trenera, Rikarda Pjatija.

"Ko mi je najviše pomogao? Momci, posebno oni iz mog regiona, Mario Ančić i Ivan Ljubičić iz Hrvatske. Obojica su tada bili u samom svjetskom vrhu, treći i sedmi na ATP listi. U to vrijeme sam dijelio trenera sa Ivanom Ljubičićem, koji je bio treći teniser svijeta", podsjetio se Đoković svojih početaka.

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"Bio sam tinejdžer i nisam imao pojma ni o čemu. Koje žice da koristim, koji reket, kakav balans, kolika težina reketa… Zaista nisam znao. Sve sam učio usput. Kao mršavi klinac iz Srbije koji je tek stigao među najbolje tenisere svijeta, pokušavao sam da pronađem svoj put i izborim svoje mjesto", rekao je Novak.

Dragocjene savjete je dobijao od Banjalučanina Ivana Ljubičića, koji mu je godinama kasnije bio protivnik kao trener Rodžera Federera.

"Uzeo me je pod svoje. Pomagao mi je i vodio kroz cijeli proces. Objašnjavao mi je kako da razgovaram sa medijima i kako da se ponašam. Najvažniji savjet koji mi je dao bio je da uvijek budem svoj i da ostanem autentičan", ispričao je Đoković u Njujorku.

Kako je pomogao Sineru

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Đoković i Siner već imaju zavidno tenisko rivalstvo, iako je Italijan mlađi čak 15 godina. Novak je ispričao kako ga je Janikov trener, Daren Kejhil zamolio za savjet, i on je to rado prihvatio.

"Sve sam mu iznio - sve što sam primijetio na terenu: njegove slabosti, snage, stvari na kojima mora da poradi... a onda me je, naredne tri godine, pobijeđivao na Vimbldonu - svake proklete godine! Tako da, možda sam pogriješio, ne znam", rekao je Novak i izazvao smijeh u studiju.

"Sinerov trener mi se obratio kada sam ga jednom pobijedio na Vimbldonu, on je tada bio mlad, i sada je mlad, mislim da je to bilo prije tri godine. On me je pitao: 'Šta misliš o njemu? Na čemu treba da radimo? Ako ne želiš da kažeš jer ste rivali, ako ga gledaš kao prijetnju razumijem'. Ja sam rekao: ' Ne, ne, ne, želim da podijelim to sa vama'".

Kog trenera je dijelio sa Ljubičićem?

Posebno je zanimljiva priča sa starta Novakove karijere kada mu je trener bio Italijan Rikrdo Pjati. Poznatom stručnjaku je u tom momentu prioritet bila saradnja sa Ljubičićem.

"Bilo je to proljeće 2005. godine. Imao sam dosta uspjeha sa Ivanom Ljubičićem, koji je bio sa mnom od djetinjstva, ali sam želio da u svoj tim dovedem neke mlađe igrače. 'Ima jedan dečko...', rekao mi je prijatelj. Bio je broj 250 na svijetu i samo jednom sam ga vidio u Australiji kada ga je razbio Marat Safin sa 6:0, 6:2, 6:1. To vam govorim kao dokaz da ni o kome ne smijete da sudite na prvu loptu. Radili smo zajedno godinu i po dana i ja sam shvatio da on uvijek škilji prije nego što udari lopticu, pa sam ga savjetovao da ode kod oftamologa. Šta se desilo? Imao je dioptriju od minus dva! Uskoro nakon toga smo se razišli jer nisam mogao da konstantno budem uz njega“, prisjetio se Pjati prije par godina.

Pravi razlog rastanka je svakako to nije mogao da mu potpuno posveti kao mlađem igraču, što je od njega zahtijevao njegov otac Srđan. Ipak, kaže da se nikada nije pokajao zbog te odluke.

"Apsolutno ne žalim za tim. Njegov otac je od mene zahtijevao potpunu posvećenost, ali ja sam bio vjeran svojoj djeci i nisam mogao da ih napustim, a postojao je i jedan problem. Ljubičić je bio Hrvat bosanskog porijekla, a Novak Srbin. Rat na Balkanu tek što se završio i stanje u te dvije zemlje i dalje je bilo veoma napeto. Donio sam dobru odluku što sam ga pustio da ode. I dalje mi je san da moj igrač osvoji Grend slem i taj san dijelim sa Janikom (Sinerom). Potraga za Svetim gralom se nastavlja", rekao je tada Pjati.

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(MONDO)