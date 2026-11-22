Krilni fudbaler PSŽ Dezire Due završio sezonu jer je protiv Nice pokidao prednje ukrštene ligamente, kao i Kviča Kvaratskelija mjesec dana ranije.

Izvor: Mateusz Porzucek / Newspix.pl / Profimedia

Jedan od najtalentovanijih fudbalera današnjice završio je sezonu! Krilni napadač Pari Sen Žermena Dezire Due (21) vrištao je od bolova u subotu uveče, kada se povrijedio na prvenstvenom meču najboljeg francuskog tima protiv Nice. Samo dan kasnije stigle su užasne vijesti.

Dezire Due pokidao je prednje ukrštene ligamente desnog koljena, zbog čega će morati na višemjesečnu pauzu. Do kraja novembra će biti operisan, a nakon toga počinje period oporavka koji u nekim slučajevima može da potraje čak i devet mjeseci. Svakako, do kraja ove sezone Due se neće vraćati na teren.

Krilni napadač Parižana i jedan od najtalentovanijih fudbalera na planeti odigrao je ove sezone 15 mečeva, uz učinak od šest golova i četiri asistencije. Očekivalo se da upravo on bude jedan od najjačih aduta Pari Sen Žermena u nastavku sezone, jer zbog povrede izostaje Kviča Kvaratskelija.

Prije tačno mjesec dana Pari Sen Žermen je saopštio da će gruzijski fudbaler morati na dugu pauzu, zbog pokidanih prednjih ukrštenih ligamenata, iste povrede koju je sada zaradio i Dezire Due. Bez njih dvojice PSŽ će biti silno oslabljen, posebno u Ligi šampiona gdje ima ambiciju da osvoji treću titulu u nizu.

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Pogledajte 00:23 Stadion Pari Sen Žermena Izvor: MONDO/Nemanja Stanojćić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojćić

(MONDO)