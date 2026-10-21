Pari Sen Žermen ostao je bez jednog od glavnih aduta u pohodu na evropski tron.

Izvor: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia

Jako loše vijesti iz tabora Pari Sen Žermena poslije velike pobjede protiv Barselone u Ligi šampiona. Hviča Kvarachelija je pokidao prednji ukršteni ligament, što znači da je za njega sezona već završena.

Gruzijski krilni napadač biće podvrgnut operaciji i čeka ga dug oporavak, potvrdio je PSŽ.

BREAKING: Khvicha Kvaratskhelia has torn his ACL and his season is already over.The Georgian winger will now undergo surgery, as PSG confirm. Get well soon, Kvara! ❤️ https://t.co/lFrBVMVmGW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)October 21, 2026

Gruzijac je morao da napusti teren u 59. minutu, a do povrede je došlo prilikom duela sa fudbalerom Barselone Ćavijem Espartom. Ne treba posebno govoriti koliki će ovo biti peh za tim Luisa Enrikea, koji nakon tri kola u Ligi šampiona ima maksimalan učinak.

Vidi opis Nije moglo gore: Hviča Kvarachelija završio sezonu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dennis Agyeman/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Dennis Agyeman/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Dennis Agyeman/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Dennis Agyeman/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Dennis Agyeman/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Dennis Agyeman/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Dennis Agyeman/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

PSŽ je na "Parku prinčeva" savladao Barselonu 4:2 i nanio joj prvi poraz u sezoni, uz golove Duea, Ernandeza, Vitinje i Ruiza.

Barselona je dva puta stizala do izjednačenja preko Esparta i Jamala, ali je domaćin u finišu prelomio meč.