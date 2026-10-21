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Nije moglo gore: Hviča Kvarachelija završio sezonu

Nije moglo gore: Hviča Kvarachelija završio sezonu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Pari Sen Žermen ostao je bez jednog od glavnih aduta u pohodu na evropski tron.

Hviča Kvarachelija pokidao prednji ukršteni ligament Izvor: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia

Jako loše vijesti iz tabora Pari Sen Žermena poslije velike pobjede protiv Barselone u Ligi šampiona. Hviča Kvarachelija je pokidao prednji ukršteni ligament, što znači da je za njega sezona već završena.

Gruzijski krilni napadač biće podvrgnut operaciji i čeka ga dug oporavak, potvrdio je PSŽ.

Gruzijac je morao da napusti teren u 59. minutu, a do povrede je došlo prilikom duela sa fudbalerom Barselone Ćavijem Espartom. Ne treba posebno govoriti koliki će ovo biti peh za tim Luisa Enrikea, koji nakon tri kola u Ligi šampiona ima maksimalan učinak.

PSŽ je na "Parku prinčeva" savladao Barselonu 4:2 i nanio joj prvi poraz u sezoni, uz golove Duea, Ernandeza, Vitinje i Ruiza.

Barselona je dva puta stizala do izjednačenja preko Esparta i Jamala, ali je domaćin u finišu prelomio meč.

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Tagovi

Liga šampiona Hviča Kvarackelija Pari Sen Žermen FK Barselona

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