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Nagrada otišla u ruke Nikole Jokića: Pogledajte nevjerovatnu asistenciju kojom je osvojio NBA

Nagrada otišla u ruke Nikole Jokića: Pogledajte nevjerovatnu asistenciju kojom je osvojio NBA

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Košarkaš Denvera Nikola Jokić je prethodne sezone igrao na visokom nivou, a može se pohvaliti i najboljom asistencijom

Nikola jokić dobio nagradu za najbolju asistenciju Izvor: David Zalubowski/AP

Reprezentativac Srbije Nikola Jokić iza sebe ima sjajnu poentersku sezonu u NBA ligi. Kad mu je već izmakla MVP titula, a od šampionskog prstena je bio daleko, dobio je nagradu za najbolju asistenciju.

U jeku prelaska Pejtona Votsona iz Denvera u Klivlend, baš je asistencija Nikole Jokića bila upućena bivšem saigraču. Kao i mnoga dodavanja centra iz Sombora i ovo je bilo fenomenalno i oduševilo je navijače. Može se reći da je u pitanju omiljeno proigravanje saigrača - bez gledanja.

Bilo je to na meču protiv Memfisa kad je Santi Aldama čuvao Srbina, a kako je Kem Spenser bio pored i udvojio najboljeg NBA igrača, Nikola Jokić nije imao mnogo izbora. Pejton Votson je bio u trku, prošao iza leđa igračima Memfisa, ali i iza leđa saigraču iz Denvera. Ipak, sposobnost plejmejkera koja krasi Nikolu Jokića pomogla mu je da predvidi sve korake na terenu i pravovremeno doda loptu Votsonu.

Dodavanje Nikole Jokića nije slučajnost, asistencije su, bez obzira na poziciju, njegov zaštitni znak. Laskavo priznanje zbog toga ne čudi. U minuloj sezoni Jokić je beležio tripl-dabl po meču, pa je ubacivao 27,7 poena, imao je i 12,9 skokova, odnosno 10,7 asistencija po meču.

Pogledajte asistenciju Nikole Jokića: 

Iako je Jokić bio u sjajnoj formi, Denver nije uspio da dođe do nove šampionske titule. Već u prvoj rundi je Minesota bila bolja i slavila je 4-2 u seriji.

Tagovi

Nikola Jokić

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