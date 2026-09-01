"Dao je sve Srbiji, šta ćemo sa Denverom?": Ameri žele da vide kapitena Jokića na delu

Nikola Jokić oduševio je partijama i odnosom prema dresu Srbije, a sada ga čeka nova sezona sa Denverom.

Izvor: MN PRESS

Kapiten Srbije Nikola Jokić odigrao je svoju ulogu u ljetnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo na najbolji mogući način. "Orlovi" su ostvarili maksimalan učinak i najvažniju pobjedu protiv Italije i sada su na korak od Mundobasketa. Jokića čekaju pripreme sa Denverom, a Amerikanci se pitaju da li je još jedna "avantura" u nacionalnom dresu pozitivno uticala na njihovog najbitnijeg igrača.

Čovjek koji prati Denver Nagetse i karijeru Nikolu Jokića zna do detalja, poznati novinar Harison Vind, vidio je novu verziju Jokića koju bi volio da gleda i u Denveru u novoj sezoni.

"On je sada kapiten Srbije, to je velika čast. To nije samo titula, to je veoma prestižna i važna uloga koja nosi dosta odgovornosti. Bio je veoma glasan tokom svih ovih utakmica, tokom savjetovanja igrača, na klupi", rekao je Vind i dodao:

"Nadam se da će to da bude način na koji će da uđe u sezonu sa Nagetsima. Kako će izgledati njegovo liderstvo u Denveru, sa kakvim mentalitetom će doći u kamp Denvera. Kada ga gledam u kapitenskoj ulozi, pitam se da li ćemo tu verziju Jokića gledati u Denveru u novoj sezoni", zapitao se Vind.

“He is the or Serbia now. That’s a big honor. It’s an important role that comes with a lot of responsibility.”



“I wonder if that’s the version of Jokic we see this season.”



-@HarrisonWindon Nikola Jokic ️pic.twitter.com/A3R7GFKNGr — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets)September 1, 2026

Zašto Jokić igra za Srbiju?

Srpski košarkaš Nikola Jokić je insistirao da igra bolestan protiv Italije i bio je daleko ispod očekivanog prosjeka. Ipak, "orlovi" su na pogon Gudurića i Avramovića uspjeli da sruše Italijane.

Poslije meča je upitan o čvrstoj odbrani koju su Italijani igrali nad njim.

"Vidio sam to mnogo puta, ali zato volim da igram za reprezentaciju jer je najbitnije da se pobijedi. Ako uspijem da napravim prednost, a drugi momci da poentiraju, jako sam srećan. Uradili su oni dobar posao, ali nije nešto što nisam ranije vidio", rekao je Jokić.

Odao je priznanje svim momcima s klupe, čiji doprinos možda nije vidljiv u statistici.

"U prvih nekoliko minuta su bili mnogo fizički dominantni, ali kada smo uspjeli da povedemo kontrolisali smo meč. Ali energija od Lakića, Dangubića, Dobrića, Tanaskovića je bila nevjerovatna i oni su nam donijeli dodatne poene, energiju.... Naravno Avramović i Gudurić su dali mnogo poena, ali mislim da su i ovi momci imali jako bitnu ulogu".

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