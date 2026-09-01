Košarkaši Srbije odradili su dva "prozora" u kvalifikacijama savršeno, upisali četiri pobjede i nalaze se na korak do plasmana na Svjetsko prvenstvo.

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Nikola Jokić je kao kapiten predvodio reprezentaciju Srbije do četiri veoma važne pobjede. Prvo u "staroj" grupi gdje su u julu pale reprezentacije Švajcarske (97:73) i Bosne i Hercegovine (94:81), pa onda i u novoformiranoj grupi za veliki korak ka plasmanu na Mundobasket 2027.

"Orlovi" su prvo u Beogradu rutinski savladali Island (102:73), pa su uspjeli da se osvete Italijanima u Pezaru (76:64). Reprezentaciji koja je Srbiju pobjeđivala u nekim veoma važnim mečevima prethodnih godina, ali je uz sjajnu partiju Alekse Avramovića i Marka Gudurića upisana ogromna pobjeda.

Šta sad čeka Srbiju? Ostale su četiri utakmice i savršena prilika da već u narednom FIBA "prozoru" u novembru obezbijedi plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru dogodine. Nešto što je bilo pod upitnikom prije skoro dva mjeseca i prije nego što su upisana četiri bitna trijumfa. Kalkulacije su jasne, mada postoje i novi problemi pošto je pitanje na koga će selektor Dušan Alimpijevi moći da računa u predstojećim mečevima.

Šta Srbiji treba za Mundobasket?

Vidi opis Šta je potrebno Srbiji da bi se plasirala na Mundobasket? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 14 / 14

Turska je obezbedila prolaz sa maksimalnim učinkom (8-0), Srbija je iza sa 6-2, Italija je treća sa 5-3, Litvanija je na 4-4, dok su Bosna i Hercegovina i Island na 3-5. Dakle, za preostala dva mjesta boriće se tri reprezentacije.

Srbija dakle drži sve u svojim rukama, posebno pošto je ubjedljivo savladala Italijane i ima i tu prednost, ali tek treba da odigra dva meča sa Litvancima. U toj reprezentaciji trenutno vlada "tihi bojkot" najvećih zvijezda koje se protive rukovodstvu tamošnjeg saveza i ako se to nastavi i u novembru šanse srpske reprezentacije dodatno rastu. Ukoliko za dva mjeseca sruše i Litvance i Italijane praktično će "ovjeriti" plasman na Mundobasket.

Kakav je raspored Srbije?







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Srbija ima šest pobeda, dva poraza i još četiri utakmice. Dva trijumfa praktično obezbjeđuju prolaz. Raspored ide na ruku ekipi Dušana Alimpijevića, ali treba naglasiti i da postoji i veliki problem. Neće moći da računa na Nikolu Jokića, Bogdana Bogdanovića, Nikolu Jovića, a pitanje je i ko će od evroligaških igrača moći da igra u novembru. Dobra vijest je što će recimo moći da igra Aleksa Avramović koji je prešao u Bahčešehir i igraće u Evrokupu.

Ovako izgleda raspored Srbije u preostala četiri meča:

26.11 Litvanija - Srbija

29.11 Srbija - Italija

26.2.2027 Island - Srbija

1.3.2027 Srbija - Litvanija

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