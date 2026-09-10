Ima 41 godinu i hoće da prestigne Lebrona: Tadž Gibson ne odustaje ni poslije otkaza u petoj deceniji

Iskusni NBA centar Tadž Gibson je trejdovan i otpušten, ali ni sa 41 godinom ne odustaje. Traži novi klub i juri Lebrona Džejmsa.

Izvor: Geoff Stellfox / Getty images / Profimedia / EPA/CHRIS TORRES

Nju Orleans Pelikansi su pred početak nove sezone u NBA ligi otpustili Tadža Gibsona! Iskusni centar koji je u junu napunio 41 godinu i od koga je prošle sezone u NBA bio stariji Lebron Džejms sada traži novu sredinu. Iako je zagazio u petu deceniju, on ne planira da stane.

Nakon što je prošle sezone u Memfisu imao 3,4 poena i 2,7 skokova u prosjeku dobio je dvogodišnji ugovor, a sada se desio trejd. Džordan Hokins, Majk Piviju i pik druge runde su otišli u Memfis, dok su Pelikani dobili Gibsona i Ej Džeja Džonsona. Kako ugovor iskusnog centra nije bio garantovan, njegovim otpuštanjem je tim Nju Orleansa uštedio 3.800.000 dolara.

Ko je Tadž Gibson i šta juri?

Sva je prilika da hoće da prestigne Lebrona i da ostane kao najstariji igrač u NBA ligi. Mlađi je od Lebrona nekih šest mjeseci, pa bi da bi to uspio morao da u ligi ostane sezonu duže. Za sada ne odustaje i traži novi klub.

Draftovao ga je Čikago kao 25. pika 2009. godine i tu je ostao do 2017. U vrijeme Tibodoovih Bulsa bio je čak i u razmatranjima za Ol Star i reprezentaciju, a onda je krenuo da se seli. Bio je kratko u Oklahomi, pa dvije godine u Minesoti i tri u Njujork Niksima. Nakon sezone u Vašingtonu odigrao je još jednu u Niksima, pa je zatim poslije kratkog perioda u Detroitu bio u Šarlotu prošle sezone gdje je odigrao 37 mečeva i na 11 čak bio i starter. U Memfisu je prošle sezone odigrao 10 mečeva.

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