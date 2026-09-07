Legendarni Derik Rouz se ne uzda u pamćenje navijača, čak smatra da za koju godinu više neće biti popularan

Izvor: Profimedia

Slavni košarkaš Derik Rouz ne polaže baš mnogo nade u navijače, ali i u svoju karijeru u kojoj je bio i MVP NBA lige. Zapravo, nekad prvi pik na NBA draftu vjeruje da ga za nekoliko godina više neće pamtiti.

"Suva istina je da me za nekoliko godina vjerovatno više neće ni pamtiti. Danas mnogi mladi ljudi čak ni ne znaju ko je bio Vilt Čemberlen, iako je oborio silne rekorde i osvojio praktično sve", rekao je Rouz.

Vidi opis "Za nekoliko godina neće znati ko sam": NBA legenda priznala što mnogi ne smiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Twitter/chicagobulls Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Geoff Stellfox / Getty images / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: EPA/KAMIL KRZACZYNSKI Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Screenshot Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Nije stvar u stilu igre, u nagradama i titulama. Jednostavno, publika se s godinama mijenja i uskoro će dolaziti mladi navijači koji se nisu ugledali na poteze bivšeg košarkaša Memfisa, Čikaga, Njujorka... "Ima i onih koji ne znaju za Bila Rasela, iako niko nije osvojio toliko toga kao on. Pa ko sam ja da mislim da ću biti upamćen", s pravom se zapitao Derik Rouz.

"Većina me vjerovatno neće pamtiti. Ali nadam se da oni koji jednog dana otkriju moju priču neće do nje doći tek slučajno", zaključio je MVP iz 2011.