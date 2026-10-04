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Samo jedan igrač nije stao u špalir za Edina Džeku, pa se pravdao

Samo jedan igrač nije stao u špalir za Edina Džeku, pa se pravdao

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Edin Džeko se oprostio od reprezentacije Bosne i Hercegovine, a prilikom špalira za njega u Zenici jedan švedski fudbaler nije tu stao. Pravdao se poslije meča.

edin dzeko se oprostio jedan fudbaler nije stao u spalir Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Edin Džeko odigrao je posljednji meč za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Oprostio se od "zmajeva" u Zenici u remiju sa Švedskom u Ligi nacija (1:1). Teren je napustio u 63. minutu i tada je sve stalo.

Svi igrači su stali u špalir i tako se oprostili od legende. Doduše, ne baš svi. Tu se nije našao švedski reprezentativac Erik Smit koji nije prišao aut liniji. Ostali su bili tu, kako reprezentativci Bosne i Hercegovine, tako i Šveđani koji su stajali pored i aplaudirali. Njegov izostanak je primijećen i zbog toga se našao na udaru.

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Edin Džeko oproštaj od reprezentacije
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

"Osjetio sam bolove u leđima, bile su mi potrebne tablete. Zato sam otišao do naše klupe. Nisam shvatio da će da ode, ali naravno da takav fudbaler zaslužuje to", rekao je Smit i na taj način se izvinio, uz objašnjenje za svoj izostanak.

Erik inače igra za Sent Pauli i možda se baš u Njemačkoj i lično izvini Džeki koji nosi dres Šalkea. Inače, Smit je pozvan naknadno u reprezentaciju zbog problema sa povrijeđenim igračima.

"Ništa mi nije značilo koliko ovo"

Edin Džeko se na društvenim mrežama na emotivan način oprostio od nacionalnog tima. Odigrao je ukupno 152 utakmice i dao 73 gola, rekorder je po tome.

"Znao sam da će ovaj trenutak doći, ali mislim da za njega nikada ne možeš biti potpuno spreman. Ništa u mojoj fudbalskoj karijeri nije mi značilo koliko igrati za svoju zemlju. Skoro dvadeset godina toliko je ljudi bilo dio ovog puta. Svim mojim trenerima, saigračima, članovima stručnog štaba i ljudima iz Saveza - hvala vam za sve što smo zajedno prošli i za sve što ste dali ovoj reprezentaciji. Našim navijačima - ponosan sam što sam se na terenu uvek osećao kao jedan od vas. Hvala vam na ljubavi i podršci, kod kuće i na gostovanjima", napisao je Džeko.

Posebno se obratio porodici i najbližima.

"Mojoj porodici - roditeljima, sestri, mojoj Amri i našoj voljenoj djeci – bez vaše ljubavi, strpljenja i podrške ništa od ovoga ne bi bilo moguće. Hvala vam svima od srca. Danas se završava najemotivnije poglavlje moje sportske priče. Ali i kada više nisam na terenu, uvijek ćete me pronaći na istoj strani - strani naše jedne i jedine Bosne i Hercegovine", poručio je Edin Džeko.

Poseban oproštaj i u Sarajevu

Dan pred utakmicu je u Sarajevu organizovan poseban ispraćaj. U centru grada istaknut je ogroman njegov dres uz natpis "Hvala dijamante".

Takođe je organizovana i posebna akcija za sve one koji su naručivali ćevape dan prije utakmice i na dan utakmice, pa svi oni koji su naručili "desetku", odnosno 10 ćevapa, dobili su 11 u čast Džeke.

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Edin Džeko besan zbog izmene na BiH - Katar
Izvor: Arena 2 Premium
Izvor: Arena 2 Premium

(MONDO)

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