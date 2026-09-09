NBA kupuje Evroligu? Zakazan sastanak, poznato kad saznajemo odluku klubova

NBA liga raspoložena je da kupi Evroligu, a budućnost elitnog takmičenja mogla bi da bude riješena već 5. oktobra

Izvor: Eric Gay/AP

NBA, Evroliga ili NBA Evropa? Debata traje već mjesecima, a sad se pojavila i vijest da je NBA spremna da kupi Evroligu. Kako "Gazzetta delo Sport" izvještava, najjače takmičenje na svijetu spremno je da kupi evropsku ligu i to bi mogla biti tema na sastanku vlasnika klubova već 5. oktobra.

Evroliga je već uvela djelimičan NBA sistem, u smislu da od klubova želi da pravi franšize, ali daleko od toga da je posao za ovo takmičenje završen. Elitno takmičenje ima u planu proširenje na 24 ekipe. Crvena zvezda i Partizan su timovi koji su u trci za ovu poziciju. Naredni sastanak je na programu 5. oktobra i održaće se u Milanu, gdje će domaćin biti Olimpija.

Jedna od glavnih tema biće eventualna prodaja Evrolige, dok bi druga tema mogla biti opcija evropskih klubova da takmičenje razvijaju u željenom pravcu. Biće to jedinstvena prilika da se okupe vlasnici Evrolige, jer to nije česta praksa u ovom takmičenju. Samim tim, jasno je da je pred nama jako važan sastanak, koji bi mogao čak i da promijeni tok elitnog takmičenja.

O čemu će se debatovati na sastanku Evrolige?

Jedna opcija je prodaja Evrolige i konačni dolazak NBA na tržište "starog kontinenta", pošto projekat NBA Evropa ne blista. S druge strane, možemo vidjeti odbijanje prodaje elitnog takmičenja i predstavljanje sopstvenog plana. Neke od promjena su se već dogodile, recimo izvršni direktor Evrolige je odnedavno Ćus Bueno, pa se očekuje da takmičenje neće zastati samo na tome.

U slučaju da se vlasnici klubova opredijele za sopstveni projekat, to vjerovatno znači povećavanje broja klubova u Evroligi i prelazak na model franšiza, po ugledu na NBA.

Koji klubovi su vlasnici Evrolige?

Real Madrid (Španija), Barselona (Španija), Baskonija (Španija), Panatinaikos (Grčka), Olimpijakos (Grčka), Fenerbahče (Turska), Efes (Turska), Makabi (Izrael), Olimpija Milano (Italija), Žalgiris (Litvanija), Bajern (Nemačka), ASVEL (Francuska), CSKA (Rusija).

CSKA, iako je i dalje suvlasnik i ima deoničarski udeo u takmičenju, suspendovan je u samoj Evroligi zbog političke situacije i rata u Ukrajini.