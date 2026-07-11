Budimir: MUP Srpske preduzeo sve mjere za bezbjedno održavanje komemoracije u Potočarima

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je da je MUP Republike Srpske blagovremeno preduzeo sve planske, organizacione i bezbjednosne mjere kako bi komemorativni skup u Potočarima protekao mirno, bezbjedno i dostojanstveno.

Izvor: MUP RS

Budimir je zajedno sa direktorom Policije Republike Srpske Sinišom Kostreševićem obišao Štab Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske „Srebrenica 2026“, koji rukovodi sprovođenjem mjera bezbjednosti povodom održavanja komemorativnog skupa u Potočarima.

Tokom obilaska ministar je upoznat sa realizacijom planskih i operativnih aktivnosti koje policijski službenici preduzimaju s ciljem očuvanja povoljnog stanja bezbjednosti, zaštite učesnika skupa, građana i njihove imovine, kao i obezbjeđenja nesmetanog odvijanja saobraćaja na području koje pokriva Policijska uprava Zvornik.

"Naš prioritet je očuvanje bezbjednosti svih građana i učesnika komemorativnog skupa. Policijski službenici profesionalno, odgovorno i posvećeno izvršavaju svoje zadatke i uvjeren sam da će sve planirane aktivnosti biti realizovane u skladu sa najvišim standardima policijske struke", rekao je Budimir.

Direktor Policije Republike Srpske Siniša Kostrešević istakao je da je angažovan dovoljan broj policijskih službenika koji će tokom trajanja komemoracije preduzimati mjere iz svoje nadležnosti, te da Štab kontinuirano prati stanje na terenu i koordinira rad svih organizacionih jedinica uključenih u obezbjeđenje.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske apelovali su na sve učesnike komemorativnog skupa i građane da poštuju uputstva policijskih službenika kako bi skup protekao mirno, bezbjedno i dostojanstveno.