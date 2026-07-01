U hrani pronalazili nokte, kosu i buđ: Užasni uslovi za kadete u Zalužanima

Interni izvještaj Komisije MUP-a RS otkrio je katastrofalne higijenske uslove u restoranu u Zalužanima. MUP je ignorisao nalaze i produžio ugovor vrijedan 3,1 milion KM.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kvalitet hrane u restoranu Centra za obuku MUP-a RS u Zalužanima je izuzetno loš, obroci su jednolični i često dostižu tek polovinu predviđene gramaže, dok se namirnice nabavljaju iz najnižeg cjenovnog razreda.

Ovo su zaključi iz zvaničnog izvještaja Komisije MUP-a RS za praćenje realizacije ugovora o pružanju usluga, koji je podnesen 26. marta ove godine, a čiji je sadržaj objavio portal CAPITAL.

Uprkos alarmantnim ocjenama sopstvene komisije, MUP RS je samo desetak dana kasnije, tačnije 9. aprila, odlučio da produži saradnju sa banjalučkom firmom „Žute zgrade – Fortuna“, potpisavši dvogodišnji ugovor vrijedan 2.700.000 KM bez PDV-a (odnosno 3.159.000 KM sa PDV-om) za ishranu učenika Srednje škole unutrašnjih poslova i policijskih službenika.

Šta krije izvještaj Komisije: Buđ, miševi i sumnjiv ketering

Dok iz MUP-a RS u zvaničnim odgovorima tvrde da "posebnu pažnju posvećuju ishrani učenika" i da su svi nalazi inspekcija nakon prijava sumnji na trovanje hranom bili uredni, interni izvještaj Komisije donosi potpuno drugačiju i poražavajuću sliku sa terena:

Prisustvo štetočina: Komisija je situaciju u kojoj su u restoranu primijećeni veći miševi ocijenila kao potpuno nedopustivu.

Katastrofalna higijena: Kuhinja je pretrpana neupotrebljivim aparatima koji sakupljaju prljavštinu, magacin je premali pa je roba izmiješana (brašno stoji pored mašina za pranje podova), a restoranski stolovi su prljavi i bez stolnjaka.

Pokvarena oprema: Duboko zamrzavanje u hladnjači je pokvareno, zbog čega se meso skladišti po alternativnim zamrzivačima, čime se direktno ugrožava njegov kvalitet.

Strana tijela i buđ: Učenici se žale da pronalaze kosu i nokte u hrani, kao i buđave hrenovke, te naduvane paštete i mesne nareske.

Sumnja na zloupotrebe: Komisija je uočila da se dio hrane pakuje u PVC posude koje ne koriste kadeti, te su došli do nezvaničnih saznanja da se u kuhinji Centra sprema hrana za potrebe privatnog keteringa.

Polovina kadeta anemična zbog loše ishrane

Jedna od najozbiljnijih stavki u izvještaju odnosi se na zdravstveno stanje budućih policajaca. Jelovnik se nije mijenjao skoro tri godine, kalorijski indeks je ispod potrebnog nivoa, a nutritivna vrijednost hrane je nezadovoljavajuća.

Kao direktan dokaz loše ishrane, Komisija navodi podatak da prilikom dobrovoljnih akcija davanja krvi svaki drugi učenik i kadet ne zadovoljava minimum nivoa hemoglobina u krvi zbog ekstremno niskog nivoa gvožđa.

Takođe, za korisnike koji poste priprema se minimalna hrana (uglavnom konzerve sardine i tunjevine bez dodataka), dok su lanč-paketi za pripadnike Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) ocijenjeni kao jadni – sastoje se od pola francuskog hljeba, jedne konzerve i jabuke, bez vode, soka ili slatkiša. Dobijanje dodatnog komada mesa ("repete") u restoranu je praktično nemoguće.

Hrana loša, a učenike kažnjavaju ako unesu svoju

Dok su pripadnici SAJ-a i Žandarmerije u nekoliko navrata izražavali protest i odbijali da konzumiraju hranu iz restorana, a pojedini završavali u ambulanti Doma zdravlja zbog sumnje na trovanje, rukovodstvo internata primjenjuje rigorozne kazne za same učenike.

Pravilnikom o kućnom redu strogo je zabranjeno unošenje i konzumiranje spoljne hrane u službenim prostorijama. Iz MUP-a je potvrđeno da su dva učenika već sankcionisana jer su, bježeći od loših i polovičnih obroka u restoranu, unijeli sopstvenu hranu u objekat internata.

Iako su svi dokazi sa terena ukazivali na potrebu za hitnom promjenom dobavljača i sanacijom objekta, milionski ugovor je ponovo dodijeljen istoj firmi, dok su bezbjednost i zdravlje budućih policijskih službenika stavljeni u drugi plan.