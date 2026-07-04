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MUP RS širi sistem elektronskog zakazivanja termina na još 15 gradova i opština

MUP RS širi sistem elektronskog zakazivanja termina na još 15 gradova i opština

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Od ponedjeljka sistem elektronskog zakazivanja termina za predaju zahtjeva i preuzimanje ličnih dokumenata biće dostupan u još 15 lokalnih zajednica.

elektronsko zakazivanje Izvor: MUP RS

Elektronsko zakazivanje termina za predaju zahtjeva i preuzimanje ličnih dokumenata od ponedjeljka, 6. jula, biće omogućeno građanima u još 15 lokalnih zajednica, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske.

Građani Doboja, Bijeljine, Trebinja, Zvornika, Prijedora, Foče, Mrkonjić Grada, Gradiške, Pala, Laktaša, Prnjavora, Dervente, Modriče, Teslića i Istočnog Novog Sarajeva od ponedjeljka će putem sistema "eZakazivanje" moći da elektronski zakažu termin za predaju zahtjeva i preuzimanje lične karte, prijavu prebivališta/boravišta i promjenu adrese stana, predaju zahtjeva i preuzimanje vozačke dozvole i produženje važenja registracije vozila.

Iz MUP-a su podsjetili da su ove usluge dostupne građanima Banjaluke od 29. juna.

Termini za nove usluge se mogu zakazati putem zvanične platforme MUP-a /e-servisi-mup.vladars.rs/ u nekoliko jednostavnih koraka, na isti način kao i za usluge zakazivanja termina za podnošenje zahtjeva za izdavanje i preuzimanje putne isprave.

Iz MUP-a su pozvali građane da koriste ove usluge i tako planiraju svoje vrijeme, te da se prije dolaska na lokaciju za izdavanje ličnih dokumenata, putem zvanične internet stranice Ministarstva /www.mup.vladars.rs/ detaljno informišu o potrebnoj dokumentaciji i uplatama za izdavanje određenog ličnog dokumenta, te na lokaciju pristupe sa potpunom dokumentacijom.

Elektronske usluge MUP-a Republike Srpske su dio kontinuirane opredijeljenosti Ministarstva ka unapređenju i digitalizaciji usluga kako bi dodatno bio olakšan pristup potrebnim dokumentima i bila pojednostavljena komunikacija između građana i institucija.

"Naša namjera je da nastavimo sa širenjem svojih usluga, a sve s ciljem jednostavnijeg, bržeg i efikasnijeg pružanja usluga", poručili su iz MUP-a Republike Srpske.

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