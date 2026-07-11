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U Memorijalnom centru Potočari održana komemoracija i ukop 10 žrtava

U Memorijalnom centru Potočari održana komemoracija i ukop 10 žrtava

Autor Nikolina Damjanić
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U Memorijalnom centru u Potočarima danas je održana komemoracija povodom 31 godine od stradanja Bošnjaka u julu 1995. godine, a nakon vjerskog obreda obavljen je ukop posmrtnih ostataka 10 identifikovanih žrtava.

U Potočarima obilježena 31. godišnjica stradanja Bošnjaka Izvor: BHRT

Vjerski obred predvodio je poglavar Islamske zajednice u BiH Husein Kavazović, a komemoraciji je prisustvovalo više hiljada građana, članovi porodica žrtava, delegacije iz Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici međunarodne zajednice i diplomatskog kora, koji su položili cvijeće u Memorijalnom centru Potočari.

Ovim je obilježena 31. godišnjica stradanja Bošnjaka u Srebrenici u julu 1995. godine.

Nakon završetka komemoracije i dženaze, prisutni su počeli da napuštaju Memorijalni centar, dok su članovi porodica ostali na mezarju.

Skup je protekao uz pojačane mjere bezbjednosti, a obezbjeđivali su ga pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa ostalim nadležnim bezbjednosnim službama.

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Tagovi

Srebrenica godišnjica

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