U Memorijalnom centru Potočari održana komemoracija i ukop 10 žrtava

U Memorijalnom centru u Potočarima danas je održana komemoracija povodom 31 godine od stradanja Bošnjaka u julu 1995. godine, a nakon vjerskog obreda obavljen je ukop posmrtnih ostataka 10 identifikovanih žrtava.

Izvor: BHRT

Vjerski obred predvodio je poglavar Islamske zajednice u BiH Husein Kavazović, a komemoraciji je prisustvovalo više hiljada građana, članovi porodica žrtava, delegacije iz Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici međunarodne zajednice i diplomatskog kora, koji su položili cvijeće u Memorijalnom centru Potočari.

Ovim je obilježena 31. godišnjica stradanja Bošnjaka u Srebrenici u julu 1995. godine.

Nakon završetka komemoracije i dženaze, prisutni su počeli da napuštaju Memorijalni centar, dok su članovi porodica ostali na mezarju.

Skup je protekao uz pojačane mjere bezbjednosti, a obezbjeđivali su ga pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa ostalim nadležnim bezbjednosnim službama.