Nakon 43 stepena i rekordnih vrućina: Francusku pogodile oluje i grmljavina (Video)

Nakon ekstremnih temperatura, Francusku su zahvatile snažne oluje sa desetinama hiljada udara groma, dok meteorolozi najavljuju zahlađenje.

Izvor: Bertrand Kulik / Animal News Agency / Sipa Press / Profimedia

Francuska služba javnog zdravlja saopštila je danas da je u toj zemlji tokom toplotnog talasa, od 24. juna zabilježeno oko 1.000 smrtnih slučajeva više nego obično.

Meteo-Frans je saopštio da se danas u 22.00 sata očekuje ukidanje najviših upozorenja na visoke temperature na teritoriji cijele zemlje, zahvaljujući ulasku hladnijeg vazduha sa zapada i sjeverozapada, prenosi televizija BFM.

Nekoliko regiona u Francuskoj u subotu su tokom večeri i noći pogodile oluje u kojima je zabilježeno više od 127.000 udara groma, prema podacima opservatorije Keraunos, a udari gromova bili su posebno intenzivni u regionima od Il de Fransa do O de Fransa.

Pad temperature u nekoliko regiona pratile su jake grmljavine sa "veoma jakim udarima vjetra", "izraženom električnom aktivnošću" i "srednjim do velikim gradom".

Prema podacima meteoroloških službi, u Francuskoj su u subotu tokom dana zabilježena ili izjednačena 202 temperaturna rekorda, a u pojedinim mjestima temperature su dostizale ekstremne vrednosti, uključujući 43,2 stepena Celzijusa u departmanu Meza.

(Mondo.rs)