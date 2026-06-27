Toplotni talas koji je zahvatio veliki dio Evrope nastavlja da odnosi živote. U Francuskoj su potvrđene četiri smrti djece povezane sa ekstremnim vrućinama, dok je broj utopljenih porastao na najmanje 55.

Izvor: Apaydin Alain/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Iz bolnice u Marseju saopšteno je da je osamnaestomjesečna beba preminula nakon što je pronađena u automobilu u stanju teške hipertermije. Prema navodima lista Le Figaro, sumnja se da je otac koji radi u tom području, zaboravio dijete u automobilu umjesto da ga odveze u vrtić.

Ranije ove sedmice, trogodišnji dječak pronađen je mrtav u predgrađu Pariza nakon što je ušao u automobil i ostao zarobljen zbog aktivirane dječje zaštite na vratima. U odvojenom slučaju, tijela dvogodišnjeg i četvorogodišnjeg djeteta pronađena su u porodičnom automobilu parkiranom u stambenom naselju.

Vidi opis Crni bilans paklenih vrućina: U Francuskoj preminulo četvoro djece, više od 55 ljudi se utopilo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mohamad Salaheldin Abdelghani Al / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Apaydin Alain/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Broj utopljenih raste iz dana u dan

Francuska ministarka sporta Marina Ferari izjavila je da se broj utopljenih popeo na najmanje 55, što je značajan porast u odnosu na ranije prijavljenih 40.

"Do sinoć smo imali 55 utopljenih, ali strahujemo da bi situacija mogla dodatno da se pogorša", rekla je ona.

Francuski ministar zdravlja Stefan Ri upozorio je da su bolnice na ivici kapaciteta, dok je predsjednik Udruženja ljekara hitne pomoći Patrik Pelu izjavio da je samo u Parizu u roku od 24 sata zabilježeno čak 55 smrtnih slučajeva među pacijentima o kojima je brinula hitna pomoć.

"Pedeset pet je ogroman broj. Uobičajeno imamo tri ili četiri takva slučaja dnevno", rekao je Pelu.

Vidi opis Crni bilans paklenih vrućina: U Francuskoj preminulo četvoro djece, više od 55 ljudi se utopilo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: UGO AMEZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Margot/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Margot/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Margot/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Le Gonidec Margot/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Le Gonidec Margot/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Britanija obara temperaturne rekorde

Velika Britanija je treći dan zaredom oborila rekord za najtopliji junski dan. Meteorološka služba zabilježila je temperaturu od 37,3 stepena u Safolku, dok su upozorenja na ekstremne vrućine ostala na snazi za London i jugoistok Engleske.

Više od 1.000 škola zatvoreno je ili radi skraćeno zbog pregrijanih učionica, dok su željezničke kompanije apelovale na građane da izbjegavaju putovanja koja nisu neophodna.

Londonska hitna pomoć saopštila je da je u srijedu zabilježila najveći broj životno ugrožavajućih intervencija u svojoj istoriji.

Otkazane manifestacije i upozorenja širom Evrope

Zbog ekstremnih temperatura otkazane su brojne manifestacije, među kojima su Paris Pride, Prajd u Lionu i muzički festival Solidays.

U Belgiji je otkazana tradicionalna rekonstrukcija Bitke kod Vaterloa, dok su organizatori velikog tehno festivala Defqon.1 u Holandiji takođe odustali od održavanja događaja.

U Austriji su željeznice upozorile da bi visoke temperature mogle da deformišu šine, dok je u Njemačkoj već došlo do pucanja kolovoza na pojedinim dionicama autoputa.

Najgori dio toplotnog talasa tek stiže

Meteorolozi upozoravaju da će se najintenzivnije vrućine tokom vikenda premjestiti ka centralnoj i istočnoj Evropi. Na Balkanu, u dijelovima Austrije i Njemačke očekuju se temperature do 39 i 40 stepeni.

Stručnjaci ističu da je ovo najrasprostranjeniji i najintenzivniji toplotni talas koji je pogodio Evropu, a gotovo polovina od 850 najvećih gradova suočava se sa dosad nezabilježenim toplotnim stresom.

Svjetska meteorološka organizacija upozorava da će zbog klimatskih promjena ovakvi ekstremni toplotni talasi postajati sve učestaliji, trajati duže i biti intenzivniji.

(Gardijan/Mondo)