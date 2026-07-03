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Trebinjac uhapšen zbog sumnje na trgovinu drogom, zaplijenjeni marihuana, spid i kokain

Trebinjac uhapšen zbog sumnje na trgovinu drogom, zaplijenjeni marihuana, spid i kokain

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Policijski službenici Policijske uprave Trebinje uhapsili su danas S.S. iz Trebinja zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Trebinjac uhapšen zbog droge Izvor: PU Trebinje

Prilikom pretresa osumnjičenog pronađeno je i privremeno oduzeto 2,35 grama biljne materije koja svojim izgledom asocira na marihuanu.

Na osnovu naredbe nadležnog suda izvršen je i pretres stana i pomoćnih prostorija koje koristi S.S, kada je pronađena veća količina različitih vrsta droge. Policija je oduzela oko 310,25 grama materije koja asocira na marihuanu, 223,57 grama bijele praškaste materije koja asocira na spid, kao i 6,2 grama materije koja asocira na kokain.

Tokom pretresa pronađeni su i aparat za vakumiranje, vakum kese, kao i drugi predmeti koji će biti korišteni kao dokaz u krivičnom postupku.

O slučaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, a protiv osumnjičenog se vodi istraga zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga.

Iz Policijske uprave Trebinje poručili su da nastavljaju aktivnosti usmjerene na suzbijanje i sprečavanje zloupotrebe opojnih droga.

(Mondo)

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