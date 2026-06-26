Akcija "Sab": Sarajlija uhapšen sa više od četiri kilograma droge i tri pištolja

U akciji SAB uhapšen je 43-godišnji E.D. kod kojeg je pronađeno oko 4,3 kilograma droge, tri pištolja i velika količina municije.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Policija je uhapsila lice čiji su inicijali E.D. (43) iz Sarajeva u akciji pod kodnim nazivom "SAB" tokom koje je u pretresima na području sarajevske opštine Centar pronađeno oko 4,3 kilograma droge, tri pištolja i veća količina municije.

Pronađeno je oko 3,8 kilograma spida, oko 350 grama ekstazija, te nekoliko manjih pakovanja marihuane, saopšteno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Oduzeta su i tri pištolja, više komada municije različitog kalibra, aparat za vakuumiranje, drobilica, digitalne vage, kao i drugi predmeti od interesa za istragu.

E.D. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge, kao i krivično djelo iz Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, nakon čega je zadržan u Upravi policije radi kriminalističke obrade.

Akciju su realizovali pripadnici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe droge pod nadzorom Tužilaštva Kantona Sarajevo s ciljem dokumentovanja krivičnog djela neovlaštena trgovina narkoticima.