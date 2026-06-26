Potvrđena optužnica protiv Adela Kabaša: Nakon višegodišnjeg bjekstva sudi mu se za ubistvo Mehmeda Ramića

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Adela Kabaša za ubistvo Mehmeda Ramića iz 2021. godine.

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Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Adela Kabaša zbog ubistva Mehmeda Ramića, saopšteno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Optuženi se tereti da je 12. decembra 2021. godine sa Amelom Jašarevićem ispalio više hitaca iz vatrenog oružja u Ramića, koji je usljed zadobijenih povreda preminiuo.

Ubistvo se dogodilo na raskrsnici ulica Hamdije Čemerlića i Zmaja od Bosne, nakon prethodnog dogovora i zbog ranijeg sukoba sa Ramićem.

Postupajući tužilac predložio je produženje pritvora optuženom Kabašu.

Za glavni pretres predloženo je saslušanje 17 svjedoka i 12 vještaka, kao i izvođenje oko 300 materijalnih dokaza.

Kabaš je nakon ubistva bio u bjekstvu. Uhapšen je u septembru 2025. godine u Srbiji po međunarodnoj potjernici koja je bila raspisana za njim.