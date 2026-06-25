Uhapšen muškarac iz Gradiške: Policija otkrila laboratoriju za psihodelične gljive

Muškarac G. T. iz Gradiške uhapšen je zbog posjedovanja droge, improvizovane laboratorije za proizvodnju psihodeličnih gljiva i omogućavanja konzumiranja narkotika drugim licima.

Izvor: PU Gradiška

Prilikom pretresa stana i drugih objekata koje koristi osumnjičeni, te njegovog automobila, pronađena je određena količina marihuane, improvizovana laboratorija za proizvodnju psihodeličnih gljiva, smjesa za proizvodnju bruto mase 525 grama, novac i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa ovim krivičnim djelom.

Izvor: PU Gradiška

U okviru akcije evidentirana su dva prekršaja po Zakonu o proizvodnji i prometu opojnih droga, koje su počinila dva lica istih inicijala S. K. iz Gradiške.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji je naložio da se dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu neovlaštena proizvodnja i promet droge.

(Srna)