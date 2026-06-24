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Akcija policije u Gračanici: Uhapšene dvije osobe, zaplijenjena tri kilograma amfetamina i kanabisa

Akcija policije u Gračanici: Uhapšene dvije osobe, zaplijenjena tri kilograma amfetamina i kanabisa

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Pripadnici Uprave policije TK uhapsili su u Gračanici lica E.V. i M.T. nakon što je kod njih pronađeno tri kilograma amfetamina i kanabisa.

droga Izvor: Uprava policije Tuzlanskog kantona

Osobe čiji su inicijali E.V. (35) i M.T. (47) uhapšena su zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Uprave policije Tuzlanskog kantona.

Policija je prilikom pretresa pronašla tri kilograma droge, od čega dva kilograma "amfetamina" i oko kilogram kanabisa, 85 tableta "ekstazija", četiri mobilna telefona, dvije digitalne vage, kao i druge predmete koji se dovode u vezu sa neovlaštenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga.

Oduzete materije biće predmet daljih vještačenja, te korištene u dokaznom postupku.

Pretresi su izvršeni juče na podrčju Gračanice, a po naredbi Opštinskog suda u Gračanici i uz saglasnost Tužilaštava Tuzlanskog kantona.

Nakon kriminalističke obrade, uhapšeni su predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva.

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Tagovi

Gračanica droga hapšenje

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