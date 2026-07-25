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Nešković: Institucije BiH planiraju skoro 1.900 novih radnih mjesta, broj zaposlenih raste na 23.931

Nešković: Institucije BiH planiraju skoro 1.900 novih radnih mjesta, broj zaposlenih raste na 23.931

Autor Nikolina Damjanić
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Delegat SDS-a u Klubu Srba Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Željimir Nešković kritikovao je prijedlog budžeta institucija BiH za 2026. godinu, navodeći da je njime planirano zapošljavanje još 1.880 radnika, dok građani i privreda imaju drugačije probleme.

Želimir Nešković Izvor: SDS

Nešković je rekao da bi, prema predloženom budžetu, ukupan broj zaposlenih u institucijama BiH trebalo da dostigne 23.931.

"Dok građani svakodnevno odlaze iz zemlje, a privreda ne može da pronađe radnu snagu, institucije BiH se dodatno šire. Postavlja se pitanje kome je potrebno još skoro dvije hiljade novih službenika i ko će sve to plaćati u godinama koje dolaze", rekao je Nešković.

On je naveo da su prihodi institucija BiH za 2026. godinu planirani u iznosu od 1,395 milijardi KM, dok rashodi iznose 1,58 milijardi KM, što je gotovo 200 miliona KM više od prihoda.

Prema njegovim riječima, najveći dio sredstava biće usmjeren na plate i naknade zaposlenih, za koje je planirano gotovo 950 miliona KM, dok je za ostale troškove zaposlenih predviđeno više od 210 miliona KM.

"Za plate zaposlenih izdvaja se gotovo 950 miliona KM, a više od 210 miliona KM za ostale troškove zaposlenih. Sa druge strane, za nabavku građevina planirano je svega 12 miliona KM, a za nabavku opreme 49,6 miliona KM", rekao je Nešković.

Nešković je kritikovao i povećanja budžeta pojedinih institucija, navodeći da su među njima Ministarstvo odbrane BiH, Uprava za indirektno oporezivanje, Granična policija, SIPA i Parlamentarna skupština BiH.

"Budžet nije dokument kojim se treba stvarati nova administracija. On mora biti u službi građana, privrede, razvoja i efikasnijih institucija", poručio je Nešković.

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Tagovi

SDS Želimir Nešković budžet BiH

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