Merc pravi veliku čistku u vladi: Poslije skandala smjenjuje ministre pred ključne izbore

Njemački kancelar Fridrih Merc pokrenuo je rekonstrukciju vlade nakon političkog skandala koji je uzdrmao CDU. U jeku pada podrške i jačanja desničarske AfD, očekuju se nove smjene u vrhu vlasti.

Izvor: EUpravo zato

Njemački kancelar Fridrih Merc najavio je danas značajne promjene u sastavu svoje vlade, uoči važnih pokrajinskih izbora koji će uskoro biti održani u nekoliko njemačkih saveznih država.

Odluka dolazi u trenutku kada se Mercova vlada suočava sa padom popularnosti i kritikama zbog sporog ispunjavanja obećanja o ekonomskom oporavku zemlje.

Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da podrška kancelaru i njegovoj Hrišćansko-demokratskoj uniji (CDU) slabi, dok desničarska stranka Alternativa za Nemačku (AfD) bilježi sve veću podršku birača. Upravo zbog toga predstojeći izbori u Berlinu, Saksoniji-Anhalt i Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji smatraju se važnim testom za vladajuću koaliciju.

Promjene u vrhu vlade



Jedna od ključnih promjena odnosi se na Karstena Linemana, dosadašnjeg generalnog sekretara CDU-a, koji bi trebalo da preuzme funkciju ministra zdravlja.

Dosadašnja ministarka zdravlja Nina Varken prelazi na mjesto šefice Kabineta kancelara, gdje će naslediti Torstena Fraja.

Fraj je prethodno izabran za novog predsjednika poslaničke grupe Unije u Bundestagu, nakon ostavke Jensa Špana.

Ostavka poslije skandala

Jens Špan povukao se sa funkcije prošle sedmice nakon što je izazvao veliku pažnju javnosti objavom da su on i njegov suprug postali roditelji uz pomoć surogat-majke u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ovaj slučaj izazvao je brojne polemike u Njemačkoj, budući da je surogat materinstvo zakonom zabranjeno, a CDU se godinama protivi njegovoj legalizaciji.

Moguće nove smjene

Prema pisanju njemačkog lista Bild, promene bi mogle da zahvate i Ministarstvo saobraćaja. Aktuelni ministar Patrik Šnajder navodno bi mogao da napusti funkciju, a kao njegov mogući nasljednik pominje se poslanik Bundestaga Fric Gincler.

Kancelar Merc je tokom vikenda nagovestio da bi Španova ostavka mogla da bude prilika za širu rekonstrukciju vlade.

Očekuje se da će detalje kadrovskih promena predstaviti u subotu, dok nemački mediji navode da bi u narednim danima moglo da bude još smjena u vrhu izvršne vlasti.

(EUpravo zato/euronews.com)