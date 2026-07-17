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Ima 15 godina i kažu da je novi Hari Kejn: Njemačka u strahu da ne izabere BiH

Ima 15 godina i kažu da je novi Hari Kejn: Njemačka u strahu da ne izabere BiH

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Njemačka radi sve da mladi 15-godišnji napadač Vedad Turbić ostane pod njihovom zastavom.

Da li će Vedad Turbić igrati za BiH ili Njemačku Izvor: Marco Steinbrenner / DeFodi Images / Profimedia

Bajern ima novo balkansko čudo od djeteta. U pitanju je 15-godišnji Vedad Turbić koji je rođen u Njemačkoj, igra na poziciji klasične "devetke" i dominira u mlađim kategorija, a kako piše "Indeks" ima pravo nastupa za Bosnu i Hercegovinu.

Selekcija Bosne i Hercegovine je i na ovom Svjetskom prvenstvu imala nekoliko reprezentativaca rođenih u Njemačkoj. Tako su na spisku bili Dženis Burnić, Sead Kolašinac i Ermedin Demirović, pa se postavlja pitanje da li će i Turbić krenuti njihovim stopama.

Odavno je Turbić jedan od najtalentovanijih u svojoj generaciji, a pošto se očekuje skori odlazak Edina Džeke traže "zmajevi" novog prvog špica. Tu su ozbiljni kandidati Ermedin Demirović i Haris Tabaković, ali i Turbić bi bio vrlo pozvan da pojača konkurenciju.

Turbić već igra za U16 selekciju Njemačke i recimo protiv Rumunije je postigao het-trik. Dobro se služi sa obje noge, već je visok 185 centimetara i prije svega dominira snagom. Ipak zna i da se vrati po loptu pa ga porede sa Harijem Kejnom.

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Tagovi

zmajevi fudbal BiH Njemačka Vedad Turbić

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