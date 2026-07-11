Kvalifikacije za EURO 2028: Moguća grupa u kojoj su Hrvatska, Srbija i BiH!

"Zmajevi" se nalaze u trećem šeširu.
Najnovija procjena specijalizovane platforme za fudbalsku analitiku "Football Meets Data" pokazuje kako bi mogli izgledati šeširi za žrijeb kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028, koji će biti održan 6. decembra u Belfastu.
Prema toj projekciji, Bosna i Hercegovina trenutno zauzima mjesto u trećem šeširu, pa je izvjesno da će u kvalifikacijama imati veoma zahtjevan posao. Iz prvog šešira prijete evropske velesile poput Španije, Francuske, Engleske, Portugala, Njemačke, Italije, Hrvatske, Holandije, Belgije, Danske, Norveške i Grčke.
Projected pots for EURO 2028 qualifiers:— Football Meets Data (@fmeetsdata)July 11, 2026
Pot 1:
Pot 2:
Pot 3: ☘️
Pot 4:
Pot 5: (Pot 5 locked )
✅ 12 group winners and 8 best runners-up qualify directly.
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Ni drugi šešir ne nudi mnogo lakših protivnika. U njemu se nalaze Srbija, Turska, Švajcarska, Austrija, Ukrajina, Švedska, Mađarska, Škotska, Češka i Vels, kao i Kosovo. Međutim, zbog važećih pravila UEFA, reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kosova ne mogu biti izvučene u istu kvalifikacionu grupu.
Društvo "zmajevima" u trećem potu prave Irska, Rumunija, Sjeverna Irska, Slovenija, Izrael, Sjeverna Makedonija, Slovačka, Albanija, Island i Crna Gora.
Prema trenutnim projekcijama, četvrti šešir čine Finska, Bjelorusija, Jermenija, Bugarska, Kazahstan, Luksemburg, Kipar, Farska Ostrva, Letonija, Estonija, Moldavija i San Marino, dok se u petom nalaze Azerbejdžan, Malta, Litvanija, Andora, Gibraltar i Lihtenštajn.Izvor: Promo/FS BiH
Kvalifikacioni ciklus za EURO 2028 trajaće od aprila do novembra 2027. godine, a reprezentacije će biti raspoređene u 12 grupa sa po četiri ili pet učesnika.
Iako su domaćini završnog turnira – Engleska, Republika Irska, Škotska i Vels – već osigurali organizaciju prvenstva, oni će takođe igrati kvalifikacije i biće smješteni u odvojene grupe. Direktno na Evropsko prvenstvo plasiraće se pobjednici svih grupa i osam najboljih drugoplasiranih reprezentacija, dok će preostala mjesta biti popunjena kroz baraž, čiji će konačan format zavisiti od toga koliko će domaćina izboriti plasman kroz kvalifikacije.