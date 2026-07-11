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Kvalifikacije za EURO 2028: Moguća grupa u kojoj su Hrvatska, Srbija i BiH!

Kvalifikacije za EURO 2028: Moguća grupa u kojoj su Hrvatska, Srbija i BiH!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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"Zmajevi" se nalaze u trećem šeširu.

EURO 2028 Izvor: Poetra.RH/Shutterstock

Najnovija procjena specijalizovane platforme za fudbalsku analitiku "Football Meets Data" pokazuje kako bi mogli izgledati šeširi za žrijeb kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028, koji će biti održan 6. decembra u Belfastu.

Prema toj projekciji, Bosna i Hercegovina trenutno zauzima mjesto u trećem šeširu, pa je izvjesno da će u kvalifikacijama imati veoma zahtjevan posao. Iz prvog šešira prijete evropske velesile poput Španije, Francuske, Engleske, Portugala, Njemačke, Italije, Hrvatske, Holandije, Belgije, Danske, Norveške i Grčke.

Ni drugi šešir ne nudi mnogo lakših protivnika. U njemu se nalaze Srbija, Turska, Švajcarska, Austrija, Ukrajina, Švedska, Mađarska, Škotska, Češka i Vels, kao i Kosovo. Međutim, zbog važećih pravila UEFA, reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kosova ne mogu biti izvučene u istu kvalifikacionu grupu.

Društvo "zmajevima" u trećem potu prave Irska, Rumunija, Sjeverna Irska, Slovenija, Izrael, Sjeverna Makedonija, Slovačka, Albanija, Island i Crna Gora.

Prema trenutnim projekcijama, četvrti šešir čine Finska, Bjelorusija, Jermenija, Bugarska, Kazahstan, Luksemburg, Kipar, Farska Ostrva, Letonija, Estonija, Moldavija i San Marino, dok se u petom nalaze Azerbejdžan, Malta, Litvanija, Andora, Gibraltar i Lihtenštajn.

Izvor: Promo/FS BiH

Kvalifikacioni ciklus za EURO 2028 trajaće od aprila do novembra 2027. godine, a reprezentacije će biti raspoređene u 12 grupa sa po četiri ili pet učesnika.

Iako su domaćini završnog turnira – Engleska, Republika Irska, Škotska i Vels – već osigurali organizaciju prvenstva, oni će takođe igrati kvalifikacije i biće smješteni u odvojene grupe. Direktno na Evropsko prvenstvo plasiraće se pobjednici svih grupa i osam najboljih drugoplasiranih reprezentacija, dok će preostala mjesta biti popunjena kroz baraž, čiji će konačan format zavisiti od toga koliko će domaćina izboriti plasman kroz kvalifikacije.

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Tagovi

zmajevi EURO 2028 kvalifikacije

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